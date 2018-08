Schneefall verhindert Aufstieg

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Starker Schneefall und Lawinengefahr haben die vom Oranienburger Torsten Weigel für heute geplante Gipfelbesteigung des Pik Lenin in Kirgistan verhindert. Das Team des Projekt7000 traf die schwere Entscheidung am Montag.

„Wir sind sehr nah dran, richtig gut drauf und topfit. Wir wären bereit für den Aufstieg“, sagt Torsten Weigel in einer Sprachnachricht aus Kirgistan. Doch der Gipfel bleibt für ihn und vier seiner Mitstreiter unerreichbar. Denn seit Sonntag haben starker Schneefall und drohende Lawinen den Aufstieg zur Gefahr gemacht. Die Zelte im 5 300 Meter hoch gelegenen Lager 2, von dem aus fünf Leute zum Gipfel aufbrechen wollten, lagen morgens unter einer 30 Zentimeter hohen Schneedecke. Nach langen Überlegungen habe sich das Team zum Rückzug entschieden. Die Gefahr ist zu groß. „Das ist Pech“, sagt Torsten Weigel, ohne dass in seiner Stimme auch nur eine Spur von Enttäuschung zu hören ist. Doch die komme sicherlich später, sagt er noch.

Zwei Jahre lang hat sich der 29-jährige Geograf mit seinem insgesamt 14-köpfigen Team auf die Besteigung des 7 134 Meter hohen Pik Lenin vorbereitet, dafür drei Kontinente und vier Gebirge bereist sowie 30 Gipfel erklommen. In Kirgistan sollte es erstmals auf mehr als 7 000 Meter Höhe gehen. Torsten Weigel hat dafür hart trainiert, um körperlich fit zu sein. Und er hat sich mental auf die körperlichen Strapazen vorbereitet. „Ich weiß jetzt schon, dass es richtig weh tun wird“, hatte Weigel vor der Tour gesagt.

Vor einem Monat startete die Expedition am Flughafen Schönefeld. In Weigels Reisetagebuch gab es am 7. Juli den ersten Eintrag aus der kirgisischen Hauptstadt Bischkek: „33 Grad im Schatten, die Sonne hat ordentlich Kraft.“ Ein paar Tage später und ein paar tausend Meter höher erwarteten Graupelschauer und Eisregen die Truppe, die auf 3620 Metern Höhe ein Basislager bezog. Sieben Leute der Truppe verabschiedeten sich dort. Fünf Teammitglieder wollten auf den Gipfel. Immer wieder schrieb Weigel von beeindruckenden Momenten beim Blick in die Weite der Landschaft und von einem 4 180 Meter hohen Gipfelblick bis nach China. Es gibt ein Foto aus einer gemütlichen Jurte, in der das Team hinter einem mit heimischen Köstlichkeiten reich gedeckten Tisch sitzt. „Wir waren einen Monat lang hier und haben sehr viel wunderschöne Momente erlebt. Kirgistan ist mehr als der Gipfel“, sagt Torsten Weigel. Natürlich wäre die Besteigung des Pik Lenin das i-Tüpfelchen der Tour gewesen.

Doch Weigel will das Glück nicht herausfordern. „Ich hatte in den vergangenen zehn Jahren schon zwei- oder dreimal Glück in den Bergen“, sagt er. Danach habe er einen Grundsatz gefasst: „Bei 50-zu-50-Entscheidungen wähle ich die sichere Variante.“ In dünner Höhenluft war es eine Entscheidung der Vernunft. Andere Bergsteiger machten sich trotzdem Richtung Gipel auf. Am Montag gab es Meldungen über Todes- und Vermisstenfälle, darunter ortskundige Guides, berichtet Weigel. „Es sterben jedes Jahr unnötig Menschen am Pik Lenin“, sagt der erfahrene Abenteurer. „Aber kein Gipfel ist so schön wie das Leben.“ Zwischen zwei der Lager sei die Wahrscheinlichkeit von Schneeabgängen zu groß gewesen. Ein Foto mit gewaltigen Eisverwerfungen zeigt die riesige Gefahr.

Zeit zum Warten blieb nicht. Weigels Team hat für Sonntag Rückflugtickets in die Heimat. Vor der Tour hatte der Oranienburger die Möglichkeit eines wetter- und gesundheitsbedingten Abbruchs in Erwägung gezogen. Einen weiteren 7 000er wolle er danach nicht in Angriff nehmen, sagte er damals. Torsten Weigel bereitet sich aber schon auf sein nächstes Abenteuer vor: diesmal auf dem Fahrrad.