Polenmarkt-Besucher müssen lange Staus in Kauf nehmen

Neuenhagen (MOZ) Viel Geduld mussten am Mittwoch Autofahrer aufbringen, wenn sie auf der B 158 a in Richtung Oderberg und weiter nach Polen unterwegs waren. Von der Neuenhagener Kreuzung aus gilt die Strecke als Umleitung für die noch bis Mitte August gesperrte B 158 zwischen eben dieser Kreuzung und Hohenwutzen.

Weil aber in Oderberg ebenfalls gebaut wird, die Oderbrücke ist nur halbseitig befahrbar und der Verkehr wird per Ampelschaltung geregelt, staute sich der Verkehr zurück. Und das bis nach Neuenhagen-Insel. Mindestens eine Stunde mehr mussten Autofahrer am Nachmittag für die Strecke einrechnen. Und während die einen bei Affenhitze im Stau standen, kümmerten sich andere keineswegs um die gesperrte Strecke nach Hohenwutzen. Trotz Fahrverbots für Fahrzeuge aller Art passierten am Mittwoch Hunderte die Baustelle, vor allem Berliner, Barnimer und Fahrer aus Märkisch-Oderland. Die Polizei hatte alle Hände voll zu tun und musste sich, wie ebenso die Bauarbeiter, von einigen Kraftfahrern beschimpfen lassen. Besonders kritisch könnte es am Donnerstag werden. Dann nämlich wird auf die abgefräste Fahrbahn Asphalt gegossen. Wer es kann, sollte auf den Ausflug nach Polen verzichten. Die Polizei jedenfalls wird vor Ort sein, um die Unbelehrbaren abzustrafen und zurückzuschicken.