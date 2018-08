Fünfstellige Summe macht stutzig

MOZ

Woltersdorf (MOZ) Aufmerksame Bankangestellte haben am 31. Juli in Woltersdorf einen Betrugsversuch verhindert.

Die Mitarbeiter wurden stutzig, als eine Kundin eine fünfstellige Bargeldsumme ausgezahlt haben wollte. Im Gespräch äußerte die Frau, dass sie beabsichtigte dieses Geld an Arbeiter auszuzahlen. Allerdings wirkte sie sehr verärgert.

Der Grund war, dass vier unbekannte Männer vormittags am Grundstück der Familie in der Fasanenstraße hielten und dem Ehepaar Reinigungsarbeiten am Zaun und am Garagendach anboten. Die Beiden gingen auf das Angebot ein, nachdem ein dreistelliger Betrag ausgehandelt und mündlich vereinbart wurde.

Nach Beendigung der Arbeiten durch die Unbekannten verlangten die auf einmal einen fünfstelligen Betrag. Um das Geld zu bekommen fuhren sie mit dem Ehepaar zum Geldinstitut. Die Männer warteten in ihrem Auto vor der Filiale.

Sie verschwanden allerdings schnell, als sie bemerkten, dass die Angestellte und der Filialleiter ein längeres Gespräch mit dem Ehepaar führten und dabei die Polizei informierten. Somit konnte eine Geldübergabe verhindert werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Betrugsversuch.