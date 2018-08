Wechsel in der Ketziner Pflegedienstleitung

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Sei 1990 war Angelika Steffin im Gemeinschaftswerk Soziale Dienste in der Unterstützung und Pflege hilfsbedürftiger Menschen tätig. In den letzten Jahren leitete sie den Pflegedienst in Ketzin/Havel. Nun wurde sie von ihren Kolleginnen und dem Geschäftsführer der Wohnen und Pflege GmbH, Werner Futterlieb, zum 1. August in den Ruhestand verabschiedet.

Futterlieb lobte Angelika Steffin als Persönlichkeit, auf die immer Verlass war und die er bewundert habe. Ihr sei es zu verdanken, dass die Hilfe und Pflege von Menschen mit Unterstützungsbedarf getreu dem Anliegen, ambulant vor stationär, durch das Gemeinschaftswerk in Ketzin/Havel etabliert wurden. Neue Pflegedienstleiterin in der Havelstadt wird ihre bisherige Stellvertreterin Verena Richter.

Als gegenwärtiges Problem sieht sie vor allem die fehlenden Fachkräfte für die Pflege. Ab September werde sich die Lage entspannen, meinte sie. Dann wäre die Urlaubszeit vorbei und es werden auch weitere Mitarbeiterinnen das Ketziner Pflegteam verstärken. Zunächst werde sie die langjährige erfolgreiche Arbeit ihrer Kollegin kontinuierlich fortsetzen, sagte Verena Richter.

Aber es kämen neue Herausforderungen auf sie zu. Das sei im Herbst die Organisation der Wohngemeinschaft mit sieben Mietern mit Unterstützungsbedarf in der Rathausstraße, im Haus der ehemaligen Sparkasse. Da im Bereich rund 100 Plätze in der Tagespflege benötigt werden, hofft Verena Richter, dass nach der notwendig gewordenen Umplanung für die „Residenz am Stadtpark“ mit den dort vorgesehenen Tagespflegeplätzen der Baubeginn baldmöglichst starten könne. Als weitere wichtige Aufgabe nannte die neue Pflegedienstleiterin die Erweiterung des Services in den Dörfern.

Wie Werner Futterlieb am Rande des Stabwechsels informierte, beginnen in einigen Wochen die Vermietungen für die Wohngemeinschaft in der Rathausstraße. Nach der Verschiebung des Einzugstermins seien nur noch einige Restarbeiten auszuführen, so dass ab Oktober erste Mieter in die WG einziehen könnten.