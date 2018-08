Sandra Euent

Nauen (MOZ) Einem aufmerksamen Zeugen ist es wohl zu verdanken, dass nicht mehr passiert ist. Der Zeuge bemerkte in der Nacht zu Mittwoch Flammen, die aus dem Inneren eines Imbiss in Nauen schlugen, alarmierte die Feuerwehr und warnte die Beweohner eines angrenzenden Einfamilienhauses. Das Feuer griff auf den Dachstuhl des benachbarten Wohnhauses über. Die Bewohner wurden evakuiert. Der Brand am Wohnhaus konnte von der Feuerwehr gelöscht werden, der Imbiss war aber nicht mehr zu retten.

Die beiden Hausbewohner konnten wegen der starken Verrußung des Hauses die Nacht nicht in ihrer Wohnung verbringen und kamen bei Bekannten in Nauen unter. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Straße gesperrt werden. Zur Klärung der Brandursache wurden Kriminaltechniker eingesetzt und ein Gutachter beauftragt. Die Ermittlungen dauern an. Es entstand am Imbiss, dem Inventar und dem Wohnhaus ein Schaden von etwa 30.000 Euro.