Oranienburg kann bärtiger werden

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Wer glaubt, Oranienburg ist mit Friseurbetrieben ausreichend versorgt, darf sich nun wundern: Kommende Woche machen gleich zwei weitere Läden für gepflegtes Haar in der Innenstadt neu auf. Das „Haarstudio am Schloss“ in der Bernauer Straße hat dagegen geschlossen.

Mahmut Tasci streicht sich über den Bart und zählt auf, was er seinen Kunden anzubieten hat. Die Kopfhaare von Jungen und Männern werden geschnitten und gepflegt. Außerdem gibt es Rasuren, Pflege und Färbung für den Bart. Dazu kommen Ohr- und Nasenhaar- sowie Mitesserentfernung. Der 34-jährige Kurde aus Berlin eröffnet kommende Woche in der Bernauer Straße 17 den „Barber Berlin“. Dasselbe Angebot gibt es seit dem Frühjahr zwar schon in der Stralsunder Straße. Mahmut Tasci ist aber überzeugt, dass Oranienburg einen zweiten Barbier verträgt.

Zur Not müssen sich eben alle Oranienburger Männer Bärte wachsen lassen. „In Berlin tragen sogar die Polizisten lange Bärte“, sagt der Frisörmeister. Und wenn die Bartmode vorübergeht? „Dann kommt etwas Neues“, antwortet der Geschäftsmann. Jede Mode sei doch eine Wiederkehr. Gepflegte Bärte hätten die Männer schon in früheren Jahrzehnten und im 19. Jahrhundert getragen. Heute hätten Männer gern dunkle Bärte. Die Rasur kostet bei ihm zehn Euro, das Färben weitere zehn Euro. Der Bart von Mahmut Tasci ist tiefschwarz, nur einige graue Haare sind darin zu sehen.

Die Geschäftsführung bei „Barber Berlin“, dessen Logo einen Totenkopf mit Schnauzbart zeigt, soll sein Cousin Ramasan Tasci übernehmen. Bis es soweit ist, müssen in dem Laden, in dem sich zuletzt ein Tattoo-Studio befand, noch einige Arbeiten erledigt und Leitungen verlegt werden. Öffnen soll das Geschäft täglich von 9 bis 20 Uhr. Anmeldungen sind nicht notwendig. Die Wartezeit überbrückt Kaffee oder Tee.

Kräftig gewerkelt wird ebenfalls und nur wenige Meter weiter im früheren Zigarrenhaus Merz in der Lehnitzstraße. Nach der Schließung des traditionsreichen Geschäfts Ende April nach mehr als 70 Jahren soll in dem schmalen, denkmalgeschützten Gründerzeitbau kommenden Montag „Lenis Beauty“, ein Schönheitssalon mit Frisör und ebenfalls Barbier, eröffnen. Die Oranienburgerin Eileen Treu macht ihren Traum vom eigenen Laden wahr. Seit vier Jahren ist die 32-Jährige als Friseur- und Barbiermeisterin selbstständig. Sie war zuletzt in der Sommerfelder Reha-Klinik tätig. In ihrem Laden geht es aber nicht nur um das Schneiden von Haaren und Bärten. Eileen Treu bietet auch Maniküre und Nagelmodellagen an, zupft Augenbrauen und entfernt Körperhaare. Außerdem gibt es ein Beauty- und Vitalcoaching. Ein Alleinstellungsmerkmal ihres Salons soll das Hairweaving sein, das besonders nach Haarausfall für gutes Aussehen sorgen soll. „Dafür habe ich eine Kassenzulassung“, sagt Eileen Treu. Ein ähnliches Angebot ist das medizinische Tätowieren, mit dem zum Beispiel Narben unsichtbar gemacht werden sollen.

Für die Behandlungen ist im hinteren Bereich des verwinkelten Ladens eine Kabine entstanden. Drumherum stehen alte Wände, an der Decke ist noch Stuck. „Hier sind alle Wände schief, das ist genau das Richtige für mich. Einfach ist nicht meins“, sagt Eileen Treu, die es unkonventionell mag, selber Tätowierungen trägt und ihren Laden nach ihren Wünschen gestaltet. Die Farbe Braun überwiegt. „Das wird richtig rustikal hier“, sagt die 32-Jährige. Geflämmte Weinkisten dienen als Regale, ein alter Büroschrank blieb noch vom Tabakhaus übrig, die Ladenlampen sind kupferfarben. Die Becken zum Haarewaschen sind in dunkles Holz eingebaut.

Bis zur Eröffnung, die für kommenden Montag geplant ist, bleibt noch einiges zu tun. „Wir legen Nachtschichten ein“, sagt Eileen Treu, die von ihrer Familie und ihrem Freund Maximilian Conrad beim Umbau unterstützt wird.