Betrunkener Radler stürzt mehrfach

Anja Hamm

Velten (MOZ) Weil ein betrunkener Radfahrer offenbar nicht mehr allein auf die Beine kam, riefen Passanten in Velten die Polizei: Am Dienstag gegen 18 Uhr meldeten die Zeugen den Einsatzkräften eine männliche Person, die in der Großen Promenade vom Rad gefallen und auf dem Rücken liegen geblieben war. Der Mann versuchte immer wieder sich aufzurichten, doch weil er zu betrunken war, gelang es ihm nur schwer. Immer wieder kippte er um. Dabei zog er sich Verletzungen an Knie, Finger und Wange zu. Nach mehreren schmerzhaft scheiternden Versuchen mit seinem Fahrrad weiter zu fahren, stoppte ihn schließlich er die Polizei. Die Beamten nahmen einen Atemalkoholtest ab, der bei dem 66-Jährigen 1,74 Promille zeigte. Der Fahrradfahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.