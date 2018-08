Auf eine Baustelle folgt die nächste

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Die gute Nachricht: Die Mängelbeseitigung auf der Neuruppiner Friedrich-Engels-Straße im Bereich des Kirchplatzes ist abgeschlossen. Die schlechte Nachricht: Jetzt kommen neue Einschränkungen auf Autofahrer zu.

Laut Stadtsprecher Heiko Rähse wurde der erste Bauabschnitt der Mängelbeseitigung auf der Engelsstraße am Mittwoch offiziell abgenommen. Damit fällt diese Baustelle weg. Doch der zweite Abschnitt vom Kirchplatz in Richtung Poststraße soll sich sofort anschließen. Liegt die verkehrsrechtliche Anordnung vor, beginnen die Arbeiten schon heute. Auch dort muss loses Pflaster ausgetauscht werden (RA berichtete). Bis zum 14. September muss dieses Vorhaben laut Rähse abgeschlossen sein. „Die Stadtverwaltung ist bemüht, die erkannten Schäden dieses Bauabschnittes nunmehr schnellstmöglich beseitigen zu lassen“, verspricht er. „Wir bitten die Neuruppiner und Neuruppinerinnen sowie die Gäste unserer Stadt, insbesondere die Anlieger, Gewerbetreibenden und Verkehrsteilnehmer, um Verständnis für diese ,neue Situation’.“ Die Verwaltung würde die Unannehmlichkeiten bedauern, sei aber bemüht, die Einschränkungen so kurz wie möglich zu halten. Dafür werde bewusst die verkehrsarme Zeit genutzt.