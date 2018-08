Landesamt bestätigt Wolf in Liebenwalde

Volkmar Ernst

Liebenwalde (MOZ) Der Wolf, den mehrere Liebenwalder bereits am Freitag in der Hammerallee gesehen haben, war tatsächlich ein Wolf. Das bestätigte Liebenwaldes Vizebürgermeisterin Martina Schnur am Mittwoch nach Rücksprache mit einem Wolfsbeauftragten des Landesumweltamtes. Das Tier stamme aus dem Kreis Märkisch-Oderland und sei dort bekannt, so die Informationen – bekannt deshalb, weil es hinke. Eine direkte Gefahr gehe von dem Wolf nicht aus, so die weiteren Informationen des Fachmannes. Im Rahmen des Wolfsmanagementplans des Landes würden alle Sichtungen gesammelt und kartiert, um daraus ableiten zu können, wie und wohin sich die Tiere bewegen. Deshalb sollten weitere Sichtungen auf jeden Fall gemeldet werden. Insgesamt müssten sich die Brandenburger daran gewöhnen, einmal einem Wolf zu begegnen. Ungewöhnlich sei indes, dass die Tiere in die Nähe von Siedlungen kämen.(veb)