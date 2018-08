Schwochow sieht keine Fehler

Holger Rudolph

Rheinsberg Ein Fall, mehrere Meinungen: Er habe nichts Falsches über die Arbeiten zum Kiez-Zentrum gesagt, stellte Rheinsbergs Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) jetzt fest, nachdem seine Aussagen dazu bemängelt wurden.

Zum Ende der vorigen Woche hatten der Geschäftsführer der Rheinsberger Wohnungsgesellschaft (Rewoge), Stephan Greiner-Petter, sowie Kinder- und Jugendsozialarbeiter Mario Stärck ihn heftig kritisiert. Vor einer Woche hatte Schwochow bemängelt, dass die Verwaltung vor seiner Amtszeit Arbeiten in Auftrag gegeben hätte, ohne dass überhaupt Baurecht bestand. Greiner-Petter zufolge, der für die Entwicklung des Kiez-Zentrums verantwortlich zeichnet, hat es sich dabei aber nur um Instandhaltungsmaßnahmen gehandelt. Das stimme so nicht, sagte Schwochow und wiederholte seine Sicht auf die Dinge. Die Instandhaltungsarbeiten bezweifle er nicht. Doch es seien auch Aufträge zum Ausbau der früheren Kindertagesstätte zum Kiez-Zentrum ausgelöst worden. Die entsprechenden Papiere könne und werde er im Bedarfsfall vorlegen.

Mit Mario Stärck will Schwochow sich kurzfristig treffen. Er bezweifelt nicht, dass es einen Bedarf an Sozialarbeit verschiedener Anbieter gibt, die an einem Ort konzentriert werden könnte. Wenn das Kiez-Zentrum aber tatsächlich das wichtigste Projekt aus dem Förderprogramm Soziale Stadt wäre, dann stellt sich für den Rathaus-Chef die Frage, „weshalb das Vorhaben dann seit 2015 liegengelassen wurde“. Es gebe zwar ein Nutzungskonzept, doch bisher lediglich im Falle eines Falles wertlose Absichtserklärungen einiger potenzieller Nutzer, ohne dass bereits Vorverträge unterzeichnet worden sind. Die Stadt würde also bauen, ohne zu wissen, ob das Kiez-Zentrum ausgelastet wäre.

Zurzeit fehle der Kommune außerdem das Geld, um den Eigenanteil für das Kiez-Zentrum zu stemmen. Ob 2019 Mittel für den Treffpunkt verwendet werden sollen, hätten letztlich die Stadtverordneten zu entscheiden.

Greiner-Petters Argument, dass die Rewoge trotz fehlender Widmung der Straßen wie bei vielen Bauvorhaben zuvor jederzeit eine Genehmigung zum Befahren ihres Geländes erteilt hätte, lässt Schwochow nicht gelten: „Die Frage der fehlenden Widmung von Straßen und Wegen im gesamten Wohngebiet ist zu klären.“ Dabei gehe es auch um Kabel und Leitungen im Erdreich sowie Einrichtungen der Wasserver- und Entsorgung, für die klarzustellen sei, dass sie sich künftig auf für die Öffentlichkeit gewidmeten Gebiet befinden. Schwochow: „Wir sind dabei, einen Lösungsvorschlag zu erarbeiten, den wir in einigen Wochen vorstellen werden.“