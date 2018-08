Baby in Gransee entführt: Prozessauftakt

Matthias Henke

Gransee (MOZ) Seit Mittwoch muss sich ein 40-Jähriger vor dem Landgericht Neuruppin wegen Geiselnahme seiner Tochter verantworten. Anfang 2018 hatte der Fall aus Oberhavel hohe Wellen geschlagen, als nach der damals zehn Monate alten Yasmina gesucht wurde.

In den Niederlanden war der nun angeklagte Kindsvater Mitte Januar schließlich festgenommen und das Kind befreit worden, nachdem die im Granseer Asylbewerberheim lebende Mutter das Kind Silvester als vermisst gemeldet hatte.

Am ersten Verhandlungstag ließ der Angeklagte Zakaria H. eine Erklärung von seinem Verteidiger verlesen. Danach räumte er ein, das Kind nicht wie vereinbart zur Mutter zurückgebracht zu haben und stattdessen mit dem Mädchen zu seiner Schwester und deren Familie in die Niederlande gereist zu sein. Davon dass er, wie die Anklage ihm vorwirft, die Mutter zu einer Wiederaufnahme der zwischenzeitlich in die Brüche gegangenen Beziehung zwingen wollte, war in der Erklärung keine Rede. Stattdessen ließ der Angeklagte mitteilen, dass er seine Tochter Yasmina aus Sorge um sie von der Mutter fernhalten wollte. Die Frau sei in ein zweifelhaftes Umfeld geraten, habe Straftaten begangen und seiner Meinung nach das Kind vernachlässigt. Im Nachhinein tue ihm die ganze Entwicklung des Falls sehr leid, ließ H. über seinen Dolmetscher im Anschluss an das Verlesen der Erklärung mitteilen.

Der Angeklagte sowie die 18-jährige Mutter des gemeinsamen Kindes kamen als Flüchtlinge aus Syrien beziehungsweise der Russischen Föderation nach Deutschland und lernten sich in der Erstaufnahmeeinrichtung Eisenhüttenstadt kennen. Sie wurden in Deutschland Eltern der kleinen Yasmina. Später trennte sich das Paar und der Vater lebte in Rheinland-Pfalz.

Für Geiselnahme droht dem Angeklagten im Fall einer Verurteilung eine Haftstrafe von mindestens fünf Jahren, die Entziehung Minderjähriger, die ihm ebenfalls vorgeworfen wird, sanktioniert das Strafgesetz mit bis zu fünf Jahren Haft oder mit Geldstrafe.