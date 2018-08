Notfallbox für den Kühlschrank

Heike Weißapfel

Schönfließ (MOZ) Die SPD-Landtagsabgeordnete Inka Gossmann-Reetz verteilt ab sofort 500 Notfalldosen an Seniorenclubs ihres Wahlkreises. Am Mittwoch stellte sie die Dose, die im Kühlschrank aufbewahrt werden soll, in der Schönfließer Rettungswache vor.

In einem Notfall muss es möglichst schnell gehen. Die Kräfte in der Rettungswache Schönfließ haben viel Erfahrung damit, wie viel wertvolle Zeit unnötig verloren geht, wenn sie an einem Einsatzort keine Unterlagen über die Krankheiten des Patienten finden und dieser im Augenblick selbst keine Auskunft darüber geben kann.

Die Idee von der Notfalldose scheint so einfach wie sinnvoll: Das Set besteht aus einer Plastikdose mit weißem Kreuz auf grünem Grund, zwei Aufklebern und dem Notfall-Infoblatt, das jeder selbst ausfüllt. Auch ein aktueller Medikamentenplan hat noch Platz.

Gut sichtbar in der Innenseite der Kühlschranktür ist sie nicht deshalb gut aufgehoben, weil sie etwa gekühlt werden müsste, sondern weil jeder einen Kühlschrank hat und dieser meistens leicht zu finden ist. Ein Aufkleber kommt auf den Kühlschrank, der andere auf die Innenseite der Wohnungstür, sodass Rettungskräfte sofort informiert sind, dass der Patient eine solche Dose hat. Sie wissen dann, wer er oder sie überhaupt ist, welche Medikamente unter Umständen lebensrettend sein können – oder bei Allergien verboten sind.

500 Sets hat Inka Gossmann-Reetz gekauft und will sie in den kommenden Wochen unter die Leute bringen. In der Rettungswache des Landkreises in Schönfließ kam die Idee am Mittwoch auf jeden Fall gut an. „Je schneller wir den Patienten adäquat versorgen können, desto besser“, begrüßt Juliane Lieger, Einsatzleiterin des Rettungsdienstes, den Vorstoß.

„Das ergibt Sinn“, meint auch Rettungsassistent Frank Zettwitz. „Patienten haben oft nicht parat, was sie einnehmen, oder sie sind gar nicht ansprechbar. Dann müssen wir erst anfangen zu suchen“, erklärt er. „Da ist so eine Dose eine gute Zeitersparnis. Schön, wenn das gut angenommen wird.“ So sieht es auch Rettungssanitäter Alfred Müller: „Es kommt sehr oft vor, dass wir suchen müssen“, sagt er. Im Durchschnitt seien die Patienten 75 Jahre alt, auch Demenz führe häufig dazu, dass Patienten nicht sagen könnten, welche Medikamente sie brauchen. Eigentlich sei die Dose auch geeignet für alle, die alleine wohnten, wo niemand befragt werden könne. Doch selbst wenn, wisse der Angehörige auf die Schnelle auch nicht immer Bescheid.

In Seniorenclubs und der Volkssolidarität will Inka Gossmann-Reetz die 500 Notfalldosen an Senioren verschenken und damit auch für sich und die Sozialdemokraten werben – 2019 finden die Landtagswahlen statt. Gesundheit, Medizin und Rettungswesen gehören zu ihren politischen wie persönlichen Anliegen. Inka Gossmann-Reetz, die seit Mittwoch auch innenpolitische Sprecherin ihrer Fraktion im Landtag ist, hat selbst als Krankenschwester und als Pflegedienstleiterin gearbeitet.