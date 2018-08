Massive Verzögerungen beim Bau

Roland Becker

Velten (MOZ) Der Veltener Bahnhof wird zur Dauerbaustelle. Eigentlich sollten die wesentlichen Arbeiten bis zum Ende der Sommerferien am 20. August abgeschlossen sein. Zu diesem Zeitpunkt sollte die neue Überführung für die Reisenden freigegeben sein. Jetzt stellt sich heraus: Das Einzige, was bis dahin fertig sein soll, ist der neue Bahnsteig. Die Arbeiten an der Überführung haben noch nicht einmal begonnen. Laut Bahnsprecher Gisbert Gahler gibt es Lieferengpässe bei den dafür benötigten Stahlprofilen.

Nach dem jetzigen Stand der Dinge ziehen sich die Bauarbeiten bis in nächste Jahr. Dazu kommen noch vier Vollsperrungen der Bahnstrecke. Die sind laut Gahler nötig, wenn die einzelnen Treppenkonstruktionen montiert und der darauf ruhende Gang eingepasst werden.

Bei den Verzögerungen auf der fünf Millionen Euro schweren Baustelle geht es nicht um Wochen, sondern um Monate. So soll die alte Überführung, der sogenannte Galgen, erst nach dem Winter abgerissen werden. Indirekt befürchtet man bei der Bahn, dass es noch zum Start der Landesgartenschau in Wittstock am 18. April 2019 Schwierigkeiten geben könnte, diese mit dem Prignitz-Express zu erreichen.