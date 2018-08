Rathaus freitags geschlossen

Holger Rudolph

Rheinsberg Wegen des Urlaubs einiger Mitarbeiter und einer Krankheitswelle fällt ab der kommenden Woche bis Ende September der Freitag als Sprechtag im Rheinsberger Rathaus weg. Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) versicherte jetzt aber, dass in dringenden Fällen nach vorheriger Absprache ausnahmsweise auch freitags das Rathaus aufgesucht werden kann. Außerdem bleiben am Donnerstag und Freitag, 1. und 2. August, Standesamt und Meldestelle geschlossen. Derzeit sei der Krankenstand in seiner Behörde so hoch, dass er selbst die Parkautomaten entleere, sagte Bürgermeister Schwochow.