Es fehlt der politische Wille

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wenn man illegalen Müll lagern wollte, wie würde man das anstellen? Das giftige Zeug oben drauf, damit es jeder auf den ersten Blick sieht? Wohl kaum. Man würde es irgendwo unten verstecken, vielleicht sogar hin und wieder umlagern, um die Behörden zu verwirren. Die aufgeteilten Zuständigkeiten in Brandenburg schaden dabei sicher nicht. Und wenn man genug Geld beiseite geschafft hat, fädelt man eine Insolvenz ein und macht sich aus dem Staub.

Es soll nicht lächerlich klingen und Behördenmitarbeiter, die Müllbaronen die Stirn bieten, haben Respekt verdient. Aber sie kämpfen oft auf verlorenem Posten. Es fehlt an Personal, an Sachmitteln etwa für Bodenproben, und am politischen Willen, diesen seit der Wende wuchernden Sumpf auszutrocknen. Aus keinem anderen Bundesland sind Probleme dieses Ausmaßes bekannt. Wenn es um die grenzüberschreitende Kriminalität geht, hat Brandenburg in den vergangenen Jahren Handlungsfähigkeit bewiesen. Das sollte man auch in Sachen Umweltkriminalität erwarten dürfen.