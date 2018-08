Zoll wirbt um Nachwuchs in sozialen Medien

Kerstin Macht

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am 1. August startete der Zoll mit einem eigenen Instagram-Account, und sowohl die Nachwuchswerbungs-Website talent-im-einsatz.de als auch die offizielle Facebook-Seite „Zoll Karriere“ erscheinen in einem neuen Design. Jetzt werden überall auch die neuen, jugendlichen Motive zu sehen sein: in Schulen, auf Straßenplakaten oder Online. Der Zoll präsentiert sich dabei noch stärker als „Teamplayer“, weshalb mehrere Teammotive hinzugekommen sind. So wirbt der Zoll bundesweit um qualifizierte Jugendliche.

Im Hauptzollamt Frankfurt (Oder) haben am Mittwoch acht neue Mitarbeiter ihre Ausbildung zum mittleren und gehobenen Dienst begonnen. „Die Ausbildung im mittleren Dienst dauert zwei Jahre, die Hälfte davon wird als Praxis hier im Hauptzollamt absolviert, die theoretische Ausbildung erfolgt in der Zollschule, für unsere Azubis ist das vornehmlich in Plessow bei Potsdam“, erläutert Pressesprecherin Astrid Pinz.

Die Auszubildenden für den gehobenen Dienst erhalten ihr theoretisches Rüstzeug in der Fachhochschule Münster, die praktische Ausbildung erfolgt im Hauptzollamt. „Hierbei handelt es sich um ein dreijähriges duales Studium. Voraussetzung dafür ist die Fachhochschulreife“, so Astrid Pinz. Für den mittleren Dienst muss man einen Zehn-Klassen-Abschluss vorweisen.

Wer auf den Geschmack gekommen ist, sollte sich beeilen. Für die Einstellungen zum 1. August 2019 können Bewerbungen noch bis 30. September 2018 bei allen Ausbildungshauptzollämtern abgegeben werden.

Wichtiges Tipps dazu gibt es auf www.talent-im-einsatz.de; www.facebook.com/ZollKarriere; instagram.com/zoll.karriere