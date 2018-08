Heiße Umzugsphase beginnt am Montag

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Der Umzug der Exin-Oberschule in das Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum geht in die heiße Phase. In der kommenden Woche rücken die Möbelwagen an und bringen das Mobiliar von der Marianne-Grunthal-Straße in den neuen Schulcampus am Wesendorfer Weg. Dort laufen seit Monaten die Umbauarbeiten.

Vor gut einem Jahr hatten sich die Stadt Zehdenick und der Landkreis Oberhavel auf die Grundzüge des Schulumzuges geeinigt, der mit einer Übertragung der Trägerschaft von der Kommune auf den Landkreis verbunden ist. Bereits seit dem 1. Januar dieses Jahres ist die Exin-Oberschule damit in der Trägerschaft des Kreises. Die Zusammenlegung der beiden Schulen soll dazu beitragen, das Oberstufenzentrum in Zehdenick und damit verbunden auch die Möglichkeit für die Oberschüler zu erhalten, in der Havelstadt weiterhin das Abitur ablegen zu können. Der Landkreis Oberhavel lässt sich den neuen Schulcampus einiges kosten.

Schon seit Monaten wird der Einzug der Oberschüler vorbereitet. Unterschieden wird künftig zwischen Schulungs- und Fachraumgebäude. Sämtliche Fachräume, die für den Unterricht in der Sekundarstufe II benötigt werden, mussten neu geschaffen werden. So gibt es einen eigenen Raum für das Unterrichtsfach Wirtschaft, Arbeit, Technik (WAT), einen für die textile Gestaltung, eine Lehrküche sowie eine Keramikwerkstatt. Beim Informatikunterricht wird auf die ohnehin schon recht moderne Ausstattung des Oberstufenzentrums zurückgegriffen. Das vorhandene Computerkabinett nutzen beiden Schulen.

Bislang seien rund 500 000 Euro investiert worden, insgesamt werden 1,495 Millionen Euro für den Umbau des Gebäudes aufgewendet, verteilt über drei Jahre, teilte Kreisverwaltungssprecherin Constanze Gatzke auf Nachfrage mit. Der zweite Bauabschnitt umfasst unter anderem die Sicherheits- und Brandschutzausstattung von Schulungs- und Fachraumgebäude sowie die strukturelle Verkabelung der Gebäude. Die Turnhalle soll zudem mit neuester LED-Technik ausgestattet werden und eine Hausalarmanlage bekommen. Da die Arbeiten des zweiten Bauabschnittes auch nur in den Schulferien ausgeführt werden können, werden sich die Arbeiten bis weit ins kommende Jahr hinziehen.

Noch nicht in den Genuss der neuen drahtlosen Technik kommt die Exin-Oberschule, auch wenn die Vorbereitungen dafür jetzt schon geschaffen werden. In der Schule werde dazu ein drahtloses Netzwerk installiert. Im Frühjahr hatte der Landkreis Oberhavel angekündigt, in vier Schulen in Kreisträgerschaft ein einjähriges Pilotprojekt „Tablets im Unterricht“ zu starten. In Zehdenick nimmt vorerst nur die Exin-Förderschule an diesem einjährigen Pilotprojekt des Landkreises teil. Die Geräte sollen die Medienkompetenz der Schüler fördern. „Tablets wirken auf Schüler motivationssteigernd und ermöglichen zudem mobiles Lernen außerhalb des Klassenraumes“, hatte Bildungsdezernent Matthias Kahl mitgeteilt.