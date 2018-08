Sie ist dann mal weg

Ellen Hasenkamp

Berlin (MOZ) Wo ist Merkel? So hieß es vor ein paar Monaten. Deutschland war auf der Suche nach einer Regierung. Die Fragen lauteten eigentlich: Wo steht Merkel? Was will sie? Was tut sie, um dem Land wieder zu einer Führung zu verhelfen. Die Regierungs- und Parteichefin musste Antworten geben. Jetzt fragen einige wieder: Wo ist Merkel? Doch diesmal geht es nicht um Politik, sondern um Privates. Und da gibt es nun mal kein Recht auf Antworten.

Die Kanzlerin hat sich in die Ferien verabschiedet, so viel ist klar. Es war ja auch einiges los: Koalitionsverhandlungen, Gipfeltreffen, Regierungskrise und immer wieder Trump. Nicht wenige machten übrigens die Eskalation des Flüchtlingsstreits an der Erholungsbedürftigkeit aller Beteiligten fest. Von daher: Gut so, wenn nun nach Kräften ausgespannt wird. Wo sich Merkel erholt, mag offiziell niemand sagen, ist aber auch nicht so wichtig. Ihr Mobiltelefon wird ohnehin angeschaltet bleiben. In Südtirol wurde ihr Mann Joachim Sauer allein in Bergstiefeln fotografiert, die Regierungschefin hingegen in der Gegend ihres Häuschens in der Uckermark gesichtet. Eigentlich fast beruhigend, dass es auch 2018 für eine Regierungschefin möglich ist, zumindest kurzfristig von der Bildfläche zu verschwinden.