Zweite Sanierungswelle rollt an

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Wohnungsunternehmen in Eisenhüttenstadt haben nicht nur enorme Ausgaben für Sanierungsvorhaben zu schultern. Auch die Instandsetzung von leer gezogenen Wohnungen wird immer teurer.

Die Zahlen die Verena Rühr-Bach, die Vorstandsvorsitzende der Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft (EWG) vorlegt, sprechen eine klare Sprache: „Für die Leerwohnungsinstandsetzung gaben wir im Jahr 2015 rund 1,8 Millionen Euro, 2016 2,1 Millionen Euro und 2017 bereits 2,9 Millionen Euro aus. An den Zahlen sieht man, dass die Kosten steigen. In diesem Jahr werden wir weit über 3 Millionen Euro ausgeben.“ Bei der Eisenhüttenstädter Gebäudewirtschaft (Gewi) betrugen die Ausgaben im Rahmen von Auszügen und Instandsetzung im Vorjahr 1,3 Millionen Euro.

Am häufigsten muss laut der EWG die Elektroanlage erneuert werden. Das liege hauptsächlich daran, dass man diese Anfang der 90er-Jahre bei der ersten Modernisierungswelle der Wohnungen in bewohntem Zustand schlicht ausgelassen habe. „Den Bewohnern war das damals nicht zuzumuten“, begründet Verena Rühr-Bach. Nun wird das nach dem Freizug nachgeholt. Auch Bäder und und Fußbodenbeläge seien meist erneuerungsbedürftig.

Boden, Elektro und Sanitär sind auch die Problemzonen in frei gezogenen Wohnungen der Gewi. „Die Ausgaben steigen wie die Baukosten insgesamt“, sagt Enrico Hartrampf, Leiter der Wohnungswirtschaft der Gebäudewirtschaft. Etwa 2400 Euro kommen an Kosten zusammen, die der kommunale Vermieter im Durchschnitt nach einem Auszug in die Wohnung steckt. Sind beispielsweise Türen, Waschbecken oder Toiletten eindeutig durch den Mieter beschädigt worden, muss er dafür aufkommen. Oft werde dann auch die Kaution dafür verwendet. Hartrampf betont, dass Mieter und Vermieter schon beim Einzug großen Wert auf die Übergabeprotokolle legen und auch kleine Schäden vermerken sollten, sodass es später keinen Ärger gibt.

Die Genossenschaft finanziert die Instandhaltung der Leerwohnungen aus den Genossenschaftsanteilen, also dem Eigenkapital, und den Einnahmen durch die Kaltmieten. „Die durchschnittlichen Kosten der Instandhaltung einer Leerwohnung sind in den letzten Jahren exorbitant gestiegen“, betont die Vorstandsvorsitzende. „Derzeit liegen sie bei uns bei 24 000 Euro pro Wohnung.“ Allerdings müsse man berücksichtigen, dass der Qualitätsstandard der Herrichtung sehr hoch sei. Die potenziellen Mieter seien wählerischer und anspruchsvoller geworden. „Dem wollen und müssen wir entsprechen, sonst wendet sich der Interessent anderen Vermietern zu.“ Darüber hinaus saniere die EWG derzeit verstärkt Wohnungen, in denen seit mehr als 20 Jahren wenig oder noch gar keine Modernisierung stattgefunden habe. „Das wirkt wie eine kleine zweite Sanierungswelle, nach der, die wir Anfang der 90er-Jahre hatten“, sagt die Vorstandsvorsitzende.

Beim Auszug aus der Wohnung sollten Mieter ihr zufolge vor allem darauf achten, was mietvertraglich vereinbart ist, insbesondere bezüglich privater Um- und Einbauten sowie des Renovierungszustandes beim Einzug.