Kampfmittelsuche ab Montag in vier weiteren Straßen

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) An sechs Orten wird in Oranienburg derzeit nach explosiven Hinterlassenschaften des Zweiten Weltkriegs gesucht, unter anderem auf einem Grundstück neben der Havel-Grundschule. Dort soll ein Erweiterungsbau für Oranienburgs größte Grundschule entstehen. Die Räumfirma Boskalis/Hirdes setzt Bohrlöcher im 1,50-Meter-Raster bis zu acht Metern Tiefe. Ausgewertet wird sowohl mit dem herkömmlichen magnetischen Verfahren. Mitarbeiter der Weimarer Firma Boratec sondieren die Bohrlöcher entlang einer Fernwärmeleitung aber außerdem per Radar.

Ab nächsten Montag, 6. August, kommen vier weitere Suchorte in der Neustadt hinzu. Dabei handelt es sich um die Straßburger, Heidelberger, Freienwalder und Pasewalker Straße.

Straßburger Straße: Die Sucharbeiten beginnen auf Höhe des Bahndamms. Die Sondierer arbeiten sich abschnittsweise in Richtung André-Pican-Straße bei halbseitiger Sperrung der Straßburger Straße vor. Die Absuche wird zehn Wochen andauern.

Heidelberger Straße: Betroffen ist ein Teilbereich des Heidelberger Platzes. Eine halbseitige Sperrung der Straße und des Gehweges sind nötig. Die beauftragte Firma will in vier Teilabschnitten vorgehen, informiert die Stadtverwaltung. Für die Zeit der Bombensuche wird ein Halteverbot angeordnet. Zwölf Tage soll die Absuche dort dauern.

Freienwalder Straße: Als erster Abschnitt werden Fahrbahn und Gehwege von der Kreuzung Freienwalder Straße./ Prenzlauer Straße bis zur Kreuzung Freienwalder Straße / Greifswalder Straße abgesucht. Bei halbseitiger, abschnittsweiser Sperrung beginnt die Suche von der Prenzlauer Straße aus. Die Arbeiten sollen nach etwa sechs Wochen erledigt sein.

Der zweite Straßenabschnitt bis zur Strelitzer Straße wird später sondiert. Dort kommt das Bohrlochradarverfahren zum Einsatz. Die Firmen Hirdes und Boratec sind für Oranienburg die einzigen vom Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) dafür anerkannte Unternehmen. Sie sind besonders stark nachgefragt. Daher die lange Vorlaufzeit, so die Stadtverwaltung.

Pasewalker Straße: Die Fahrbahn und der unbefestigte Gehweg auf Höhe der Hausnummern 32 und 34 bis zu den Hausnummern 5 und 6 werden ab Montag abgesucht. Die Arbeiten beginnen von der Freienwalder Straße aus. Sie finden unter halbseitiger, abschnittsweiser Sperrung statt. Die Sondierung dauert voraussichtlich vier Wochen.

Der Abschnitt zwischen Pasewalker Straße 5 und 6 bis zur Eberswalder Straße ist laut KMBD als kampfmittelfrei eingestuft und muss deshalb nicht abgesucht werden.

In allen vier Straßen soll die Zufahrt zu den Grundstücken jederzeit gewährleistet sein, informiert die Stadtverwaltung. Allerdings kann es vorübergehend zu kleineren Einschränkungen kommen.