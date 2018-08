Falkenpaar greift Gerüstbauer am Burgturm an

Michael Dietrich

Vierraden (MOZ) Schwedts ältestes Baudenkmal soll vor dem weiteren Zerfall geschützt werden. Für notwendige Reparaturen am Mauerwerk wird der Turm der Burgruine derzeit eingerüstet. Die Gerüstbauer mussten ihre Arbeit aber unterbrechen, weil sie attackiert wurden.

„Wir haben die Falken erst gar nicht gesehen, erst als wir mit dem Gerüst auf der Höhe der Schießscharte waren, in der sie brüten, wurden wir von ihnen im Sturzflug angegriffen“, erzählt Gerüstbauer Mario Morgen von der Firma Xervion. Die Turmfalken, die seit Jahren in dem alten Gemäuer nisten, haben offensichtlich ihre Brut verteidigt. Hinzugezogene Naturschützer entschieden, die Arbeit einzustellen und zu warten, bis die Brut flügge und ausgeflogen ist. Am Montag nächster Woche können die Gerüstbauer ihre Arbeit wieder aufnehmen.

Grund für das Gerüst sind notwendige Sicherungsarbeiten an der Brüstung des Turmes. Die Stadt Schwedt als Eigentümer will den zunehmenden Zerfall des weithin sichtbaren Burgturmes stoppen. Dafür sollen Witterungsschäden auf der Turmkrone beseitigt und loses Mauerwerk wieder befestigt werden. Kalkuliert sind dafür rund 30 000 Euro. „Wir wissen noch nicht, wie groß die Schäden wirklich sind. Das wird sich erst bei einer Bestandsaufnahme zeigen, die ohne das Gerüst nicht möglich ist. Die Holztreppe im schmalen Turmschacht ist so marode, dass sie nicht mehr genutzt werden kann“, informiert Henning Wiesner, der im Rathaus für die Unterhaltung städtischer Gebäude zuständig ist.

Dem Start der Sicherungsarbeiten war ein längerer Streit vorausgegangen. Die Denkmalschutzbehörde lehnte sowohl das Aufbringen einer Abdeckung des oben offenen Turmes mit einem Flachdach als auch die Einfriedung des Geländes mit einem Zaun zur Verkehrssicherung ab. Bei einer gemeinsamen Begehung mit Vertretern des Ortsbeirates, der Stadt und dem Denkmalschutz einigte man sich schließlich darauf, zunächst den weiteren Verfall zu stoppen. „Regen, Schnee und Eis können derzeit ungehindert in das Mauerwerk eindringen. Eine Sanierung der Mauerkrone Anfang der 90er-Jahre hielt nicht lange. Wir müssen etwas tun, um das Denkmal zu erhalten“, sagt Henning Wiesner.

Aber leicht fällt der Stadt dieser Schritt nicht. Jahrelang waren zwar immer einige Tausend Euro im Haushalt für die Burgruine eingestellt, eingesetzt aber wurden sie nie. Die Stadt hat reichlich Sanierungsbedarf bei ihren Denkmalen, da steht eine ungenutzte Ruine nicht oben auf der Prioritätenliste.

Doch Vierraden will das ändern. Ortsvorsteher Burkhardt Körtge und weitere Mitglieder des Ortsbeirates setzen sich für die Rettung des Turmes ein und würden sich wünschen, dass der Turm zum Beispiel am Tag des offenen Denkmals oder zu speziellen Festen wieder als Aussichtsturm von Besuchern bestiegen werden kann. Burkhardt Körtge: „Es ist immerhin das älteste Baudenkmal, das die Stadt hat.“

Die Burganlage wurde 1250 von Pommernherzögen als Festung gegen Brandenburg erbaut. Sie hatte strategische Bedeutung als Pass über die Welse, war heftig umkämpft, belagert. Der Turm mit 1,60 Meter starken Wänden ist 27 Meter hoch. Seit dem 17. Jahrhundert zerfällt die Burg ungenutzt. Die Turmspitze fiel 1945 einer Granate zum Opfer. Nur die Turmfalken und ein Wespenschwarm, der die Gerüstbauer ebenso attackierte, haben heute dort ihre Heimstatt.