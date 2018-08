Ab September Platz für mehr Kinder

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Der erste Abschnitt des Erweiterungsbaus der Kita Knirpsenhausen liegt im Zeitplan. Ende August ist die Inbetriebnahme des aufgestockten Hinterhauses vorgesehen. Dann kann die Einrichtung 230 Kinder aufnehmen. Am Ende sollen es 265 sein. Die Kosten des Gesamtprojekts sind stark gestiegen.

Das Kita-Gelände am Hohenbinder Weg ist seit mehr als einem Jahr Baustelle. Da begann die Stadt die Container, von denen einige zuvor an der Kita Koboldland gestanden hatten, auf dem Grundstück in Neu-Buchhorst aufstellen zu lassen. Wegen der ganz ähnlichen Typenbauweise der beiden Häuser ist auch das Erweiterungsprojekt weitgehend ähnlich gestrickt. Der hintere, bisher eingeschossige Gebäudekomplex ist aufgestockt worden und wird mit dem vorderen Gebäudeteil verbunden. Dabei erhält die Kita im Erdgeschoss eine ganz neue Mensa, die allein 115 Quadratmeter groß ist, sowie Gruppenräume und natürlich Toiletten – übrigens auch besonders niedrige für die Babys.

Im Obergeschoss sind vier neue Spiel- und Betreuungsräume für die Hortkinder entstanden, thematisch geordnet nach Bildungsbereichen wie Sport, Kreativität, Technik. Auch ein Aufzug ist eingebaut worden – behindertengerecht. Derzeit besucht ein Kind, das im Rollstuhl sitzt, die Einrichtung. Weil die Kinder weiterhin betreut werden müssen, geschieht das Ganze bei laufendem Betrieb. Der findet jetzt zu einem großen Teil in den Containern statt.

Jetzt ist der erste Bauabschnitt weitgehend fertig. Noch ist die Außenseite mit einem Bauzaun von dem großen und schattigen Hofbereich abgegrenzt, in dem Kinder und Erzieher sich bei der Hitze bevorzugt aufhalten. Denn noch ist vor dem Gebäude der Boden aufgegraben, weil eine Dämmung aufgebracht worden ist, die bis etwa 30 Zentimeter unter Gelände-Niveau reicht. Zwei neue Türen hat Architekt Armin Fundheller einbauen lassen, damit für jeden Raum die Zahl der Fluchtwege stimmt. „Zum 27. August haben wir die Nutzungsgenehmigung für den ersten Bauabschnitt angemeldet“, sagt Fundheller. Er ist optimistisch, dass es mit den erforderlichen Abnahmen bis dahin klappt, auch bei den besonders schwierigen mit dem Brandschutz.

Dann wird das 24-köpfige Team um Kirstin Buch, seit 1. Juni neue Leiterin der vom DRK betriebenen Kita, das Vorderhaus leerräumen, damit es bis zum Frühjahr 2019 von Grund auf saniert werden kann. Kirstin Buch zeigt sich erfreut über die schönen Möbel in den Horträumen im Obergeschoss des Hinterhauses, dessen Bezug jetzt bevorsteht. „So allmählich kommt im Team die Stimmung auf, dass der ganze Umzugsstress und die Baustellen-Situation sich auch lohnen“, sagt sie. Die Zusammenarbeit mit den Handwerkern ist aus ihrer Sicht sehr gut gelaufen. „Die waren total flexibel.“

Grund dafür, dass die Stadt den Ausbau vorantreibt, war der Mangel an Kita-Plätzen. Aktuell können ab September am Hohenbinder Weg noch Kinder aufgenommen werden, sagt die neue Leiterin. Bisher liegt die Kapazität bei 175 Plätzen.

Finanziell ist das Bauvorhaben nicht im einst veranschlagten Kostenrahmen geblieben. 3,5 Millionen Euro waren angesetzt, jetzt wird es nach Einschätzung von Fundheller wohl auf 4,4 Millionen Euro hinauslaufen. Als Gründe nennt er die allgemeine Teuerung auf dem Bausektor, aber auch neue Vorschriften, die kostspielige Folgen haben. Ein Beispiel: „Jeder Lichtschalter in öffentlichen Einrichtungen braucht jetzt eine Brandschutzfunktion“ – einen höherer Sicherheits-Standard, der im Fall der Kita in Erkner zu Mehrkosten von 60 000 Euro geführt hat. Die Summen, die die Stadt für 2018 eingestellt hat, sind als Leistungen vergeben, die Mehrkosten müssen mit dem Haushalt 2019 abgefangen werden, sagt Bauressort-Leiterin Claudia Günzel.