Erwacht aus dem Dornröschenschlaf

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Seit zehn Jahren vermittelt das Freiwilligenzentrum der Caritas Ehrenamtliche an private Initiativen, Vereine und Einrichtungen. Mit einem Tag der offenen Tür wurde das Jubiläum am Mittwoch gefeiert. Gratuliert haben Wegbegleiter und zufällige Besucher, die sich künftig engagieren wollen.

Schüchtern blickt sich die junge Frau mit schwarzen Locken um, das kleine Mädchen an ihrer Hand drängt schon wieder zum Aufbruch. „Ich wusste gar nicht, was heute hier los ist“, sagt die 44-jährige Fürstenwalderin. Im Freiwilligenzentrum der Caritas in der Eisenbahnstraße wollte sie sich über Möglichkeiten informieren, ehrenamtlich aktiv zu werden. „Dass hier heute auch gefeiert wird, wusste ich gar nicht“, sagt sie.

Seit zehn Jahren bringt die Caritas in Fürstenwalde, Steinhöfel und im Amt Odervorland Menschen zusammen – die einen suchen nach Vorlesern, Begleitung bei Spaziergängen oder Hilfe bei der Kinderbetreuung; die anderen haben Zeit und Motivation, zu helfen. Drei weitere solcher Freiwilligenzentren gibt es im Landkreis Oder-Spree; schon immer habe die Caritas mit Ehrenamtlichen zusammengearbeitet und diese Arbeit musste koordiniert werden, sagt Christine Ehrmüller über die Anfänge des Freiwilligenzentrums. Sie übt diese Tätigkeit seit drei Jahren aus, mit Elke Wagner teilt sie sich eine Stelle.

40 bis 60 Ehrenamtliche vermitteln die beiden Frauen mittlerweile pro Jahr. „2015“, sagt Elke Wagner, „lag das Zentrum im Dornröschenschlaf.“ Mit den Flüchtlingen kamen auch die Freiwilligen: „Das war eine schwierige Zeit, auch für die Sozialarbeiter, die Hilfen zu koordinieren“, erinnert sich Christine Ehrmüller.

Zahra Jafari flüchtete mit Mann und Kind damals aus Afghanistan nach Deutschland. In Fürstenwalde fand sie in Elke Wagner eine Patin, die der Familie – so wie es viele andere Ehrenamtler tun – im ungewohnten Alltag zur Seite stand. Mittlerweile hilft die junge Frau selbst: Bei Deutschkursen der Diakonie vermittle sie zwischen Lehrerin und Migranten auf Deutsch und Persisch.

Dass die Afghanin mittlerweile einen Ausbildungsvertrag mit dem Klinikum in Bad Saarow und das dafür notwendige Sprachdiplom in der Tasche hat, verdankt sie wiederum Edeltraut Geese. Auch sie sitzt am Mittwoch zwischen Kaffeetassen und Kuchentellern im Freiwilligenzentrum und erzählt ihre Geschichte: Keinen Monat lang war sie Ruheständlerin, als sie begann, sich ehrenamtlich zu engagieren. „Ich muss das Gefühl haben, gebraucht zu werden“, sagt die 64-Jährige. Auf Anfrage von Elke Wagner büffelt sie mit Zahra Jafari deswegen nicht nur deutsche Grammatik und Konversation, einmal in der Woche übt die ehemalige Lehrerin mit Erstklässlern der Sigmund-Jähn-Grundschule lesen und seit fast einem Jahr hat sie zwei neue Enkelkinder.

„Wenn ihre Mutti arbeitet, spiele ich mit ihnen, sie besuchen mich auch im Garten“, erklärt Edeltraut Geese. Sogenannte Paten-Omis, die Eltern bei der Betreuung ihrer Kinder unterstützen, seien zurzeit besonders gefragt, weiß Christine Ehrmüller. An der Wand gleich am Eingang des Freiwilligenzentrums hängen unzählige Gesuche: Der FSV Union braucht einen Redakteur für die Vereinszeitung, die Gefas sucht Unterstützer für Tafel und Möbelkammer, eine Familie mit Migrationshintergrund einen Sprach-Paten.

Die Fürstenwalderin, die zufällig auf den Tag der offenen Tür gestoßen ist, könne sich vorstellen, älteren Menschen oder kleinen Kindern vorzulesen. Mit Christine Ehrmüller wolle sie besprechen, welche Möglichkeiten es gebe. Ein anderes Mal, wenn weniger los ist.