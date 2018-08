Letzter Feinschliff

Larissa Benz

Friedland (MOZ) Friedland. Auf der Burg in Friedland wird momentan gesägt, gehämmert und gemalt. Rund 20 Helfer bereiten das Musikfestival Jenseits von Millionen vor, das am Wochenende zum zehnten Mal stattfindet. Das Lineup soll auch Besucher von weiter weg anlocken.

Benjamin Weckert und Antje Tiedemann sitzen entspannt im kühlen Backstage-Bereich der Burg in Friedland. Vor ihnen liegen Schilder mit Symbolen für „Supermarkt“, „Kirche“ oder „Burg“. Der Raum ist voll mit Dekoelementen, viele davon noch aus den Vorjahren. „Zum Jubiläum wollen wir die alten Designelemente wieder aufgreifen“, sagt Antje Tiedemann. Sie ist extra aus Berlin als Helferin für das Festival Jenseits von Millionen angereist, das am Freitag um 16.50 Uhr mit dem Auftritt der Augsburger Indie-Pop-Band Zimt beginnt.

Knapp 20 ehrenamtliche Helfer sind kurz vor dem Festival rund um die Friedländer Burg mit dem Aufbau beschäftigt. Die Duschen für den Zeltplatz müssen aufgestellt werden, Stände aus Kiefernholz werden gebaut, das Dach für die Bühne wird angebracht. „Bei der Hitze schauen wir aber schon, dass wir früh Feierabend machen, damit wir noch an den See können“, erzählt Benjamin Weckert aus Leipzig. Er hilft, genau wie Antje Tiedemann, seit 2013 beim Festival mit.

Viele der Helfer kommen von weiter her, sind durch Freunde auf das Festival aufmerksam geworden. Aber auch aus der Region helfen vor allem Jugendliche mit, die in den Ferien ein bisschen Zeit haben.

Julia Hildebrandt, die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, ist voller Vorfreude. Sie hofft, dass besonders die „gute Mischung der Bands“ zum zehnjährigen Bestehen die Besucher anlockt. Besonders Gurr, die Samstag um 23.30 Uhr spielen, dürften vielen Indie-Fans ein Begriff sein. Die zwei jungen Frauen traten dieses Jahr schon bei Rock am Ring auf und waren als Vorband von Kraftklub unterwegs. „Außerdem freuen sich viele von uns schon auf die Deutschrockband Fibel“, erzählt Julia Hildebrandt. Für sie persönlich ist auch der Auftritt der Post-Punker Lea Porcelain am Freitag ein Höhepunkt: „Die machen eine richtig verrückte Spaßshow auf der Bühne.“

Am Wochenende selbst sind insgesamt 60 Helfer im Einsatz. Ab 10 Uhr können die Camper am Freitag auf den Zeltplatz. Ein Shuttle-Bus bringt Besucher Freitag ab 13 Uhr und Samstag ab 12 Uhr vom Bahnhof Oegeln in Beeskow zur Burg in Friedland. Außerdem können sich Besucher über die Facebook-Seite des Festivals zu Mitfahrgelegenheiten zusammenschließen. „Uns ist Nachhaltigkeit wichtig“, betont Julia Hildebrandt. 800 Besucher können pro Tag auf das Gelände – sie ist zuversichtlich, dass diese Zahl erreicht wird.

Zwei Euro Direktspende und alles, was am Ende an Umsatz übrig bleibt, gehen an das Kinderhilfsprojekt „Raise your smile“ in Sambia. Die letzten Jahre seien dafür jeweils knapp 5000 Euro zusammengekommen, erzählt Julia Hildebrandt vom Organisationsteam.

Kulinarisch können Besucher zwischen mexikanischem Essen, Burgern und Eis wählen. Auf dem Zeltplatz ist Grillen dieses Jahr wegen der hohen Waldbrandgefahr nicht erlaubt. Die Veranstalter hoffen, dass das gute Wetter am Wochenende spontane Besucher anlockt: „Wir wollen ja, dass sich die Besucher die Region anschauen“, sagt Helferin Antje Tiedemann. So könne man den Festivalbesuch perfekt mit einem Abstecher, etwa an den Schwansee, verbinden.

Tickets gibt es Freitag ab ca. 16 Uhr und Samstag ab ca. 14 Uhr an der Abendkasse. Wenige Tickets im Vorverkauf sind noch bei den Touristinformationen Beeskow und bei der Burg Friedland erhältlich.Die Veranstalter freuen sich über weitere Helfer, besonders für den Abbau. Bei Interesse bitte Mail an info@jenseitsvonmillionen.de