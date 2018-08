Der coolste Job im Oderland

Ines Weber-Rath

Manschnow (MOZ) Während die Menschen im Oderland unter der Hitze stöhnen, haben sie den coolsten Job – die Lageristen im Tiefkühllager der Frenzel Tiefkühlwerke GmbH in Manschnow. Doch die extremen Temperaturunterschiede bringen nicht nur eitel Sonnenschein.

„Wir nehmen fünf Euro die Minute“, hatte die Frau am Telefon der Farmers Land Foodservice GmbH, der wir unser Besuchs-Anliegen fürs Tiefkühllager vortrugen, gescherzt. Die Manschnower Produktionsstätte, die seit dem Jahresbeginn wieder unter dem Traditionsnamen Frenzel firmiert, gehört zur Farmers Land-Gruppe. Das Auto-Thermometer zeigt satte 34 Grad, als wir am Mittwoch auf dem Hof des Manschnower Werkes vorfahren.

Kurz nach uns kommt der Stickstoff-Tanker an. „Der bringt das Kühlmittel für die Smoothie-Frostung“, erklärt Speranza Parchmann, die neue Betriebsleiterin der Manschnower Produktionsstätte. Stickstoff könne effektiver und tiefer frosten als der herkömmliche Ammoniak, mit dem das Tiefkühllager betrieben wird. Bis zu minus 180 Grad sind mit dem Stickstoff möglich, sagt sie.

Vom Bürotrakt, in dem die Mitarbeiterinnen schwitzen, geht es in den Produktionsbereich. Im Verpackungsmittellager ist es bereits angenehm kühl, um die 20 Grad schätzt Speranza Parchmann. Auf der Produktionslinie für die Mikrowellenschalen werden gerade diverse Gemüsemischungen der Frenzel-Marke hergestellt. Neben Feld- und Gartengemüse sowie einem Romanesco-Mix gibt es italienische und asiatische Varianten.

An anderen Tagen laufen hier die beliebten Breakfast Bowls, Mischungen aus Obst, Müsli und verschiedenen Joghurt-Drops vom Band, erklärt die Betriebsleiterin. In zwei bis drei Minuten ist eine solche tiefgekühlte Frühstücksportion in der Mikrowelle verzehrfertig.

Auf der Smoothie-Linie nebenan sind heute die Roten dran – mit Himbeeren, Erdbeeren und Blaubeeren sowie einem Schuss Agavendicksaft. Das Ganze gibt’s auch in Gelb, Orange und Grün, dann mit Ananas, Mangos und Kokosmilch bzw. Orange, Karotte, Apfel und Kürbis oder Blattspinat, Fenchel und Melone. Die Manschnower Smoothies der Farmers Land-Marke gehen tiefgekühlt in die ganze Welt, erklärt Norbert Wurzel, Managing Director des Farmers Land Foodservice. Er verweist auf die neue Smoothie-Linie, die bald in Betrieb gehen und die vierfache Produktionsmenge erlauben soll.

Der Weg der schockgefrosteten Smoothie-Platten, die an Schokoladentafeln erinnern und deren Zutaten zuvor auf 72 Grad erhitzt worden waren, führt geradewegs ins Tiefkühllager. Das verschiebbare Hochregallager, das Platz für 10 000 Europaletten bietet, ist das Reich von Jürgen Stritzke und seinen elf Lageristen. Sie haben derzeit den wohl coolsten Job im Oderland. Denn ihr Reich ist das Tiefkühllager, in dem minus 22 Grad herrschen.

Stritzke (56) und seine Kollegen Silvio Masche (46) und Mike Oschlies (42) begrüßen uns im dunkelblauen, wattierten Zweiteiler, der speziellen Kälteschutzbekleidung. Dennoch: Länger als eine Stunde am Stück dürfen sie mit ihren Gabelstaplern nicht im Tiefkühllager sein. „Dann müssen wir eine Viertelstunde Aufwärm-Pause machen“, sagt Mike Oschlies.

Dass die Lageristen keinen Traumjob haben, von den extremen Temperaturunterschieden sogar besonders betroffen sind, erklärt Silvio Masche mit dem ständigen Hin und Her zwischen dem Lager und den Lkw, die Rohware anliefern und Fertigprodukte abholen. Vor allem das unbedeckte Gesicht brenne einem da mitunter, sagt der Manschnower.

„Bei mehr als 50 Grad Temperaturunterschied braucht man einen stabilen Kreislauf“, betont Lagerleiter Stritzke und scherzt: „Das ist kostenlose Wellness – Falten kriegen wir nicht so schnell“. Tatsächlich stehen die Lageristen, wie alle Frenzel-Mitarbeiter, unter regelmäßiger ärztlicher Kontrolle. Von der extremen Hitze haben auch sie langsam die Nase voll.