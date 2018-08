Wenn der Funke überspringt

Olav Schröder

Lanke (MOZ) Die Gefahren im Wald werden von Spaziergängern und Ausflüglern immer wieder unterschätzt. Das ist die Erfahrung des Lanker Revierförsters Klaus Meier-Giesecke. Besonders dramatisch ist die Situation aufgrund der anhaltenden Trockenheit.

Das Revier der Försterei Lanke ist einschließlich der Seen 1040 Hektar groß. Es gehört zum Berliner Forstamt Pankow, dessen Flächen etwa zu drei Vierteln außerhalb von Berlin liegen. Sie wurden - wie auch in anderen Umland-Regionen - vor rund 100 Jahren von Berlin erworben. „Das geschah häufig, um für die Bevölkerung Erholungsflächen zusichern“, berichtet Klaus Meier-Giesecke. Am Standort in Lanke befinden sich außerdem die Försterei Prenden und der Technikhof, insgesamt sind dort 14 Mitarbeiter beschäftigt. Die Erholungsfunktion der Wälder spiele für die Forst auch heute noch die größte Rolle. Und diese Nutzung durch viele Besucher wirke sich auch bei der Bekämpfung der Waldbrandgefahr nieder.

Der Regen vom vergangenen Sonnabend hat zwar zu einer Senkung der Waldbrandgefahr von der höchsten auf die zweithöchste Stufe geführt. „Das kann sich aber schon innerhalb eines Tages wieder ändern“, sagt der Revierförster. „Wir hatten lediglich einen Niederschlag von fünf Millimeter gemessen. Diese Feuchtigkeit verdunstet wieder schnell.“ Man sehe es auch an den Staubwolken, die beim Befahren der Wege wieder aufsteigen. Die Waldbrandgefahr sei nach wie vor sehr hoch. Auch wenn für das Revier das Pankower Forstamt zuständig ist, liegen alle hoheitlichen Aufgaben, auch im Zusammenhang mit der Waldbrandgefahr, bei der Forst Brandenburg, die im Kreis Barnim hierfür einen Förster einsetze.

Seit April dauere die Trockenheit bereits an. Aufgrund einzelner Regenfälle, durch die sie unterbrochen wurde, sei sie in der Region allerdings nicht so dramatisch wie zum Beispiel in Sachsen-Anhalt. Das Verhalten der Leute sei dennoch oft sehr leichtfertig, stellt Klaus Meier-Giesecke fest. So befahren sie trotz der Sperrschilder auch die nur für die Forst zugelassenen Wege. „Die Gefahr eines Waldbrandes ist für sie abstrakt, sie denken, hier kann ja nichts passieren, ich habe alles im Griff“, berichtet er. Wenn die Forstmitarbeiter dann aber mit ihnen ins Gespräch kommen, werde der ein oder andere doch nachdenklich. „Besonders, wenn ich den Fall erzähle , dass vor ein paar Jahren am Liepnitzsee ein Porsche, der einen Brand ausgelöst hat, abgebrannt ist. Das beeindruckt dann schon“, sagt er.

Wer mit dem Auto in den Wald fährt oder es auf trockenem Gras abstellt, müsse wissen, dass der heiße Katalysator schnell ein Feuer auslösen kann. Schnell könne der Brand dann um sich greifen, besonders in einem reinen Kiefernwald mit dem hohen Harzgehalt der Bäume. „Wenig Fingerspitzengefühl für die Gefahren“ hätten Waldbesucher aber auch beim Rauchen im Wald oder beim Grillen und Feuermachen am Waldesrand. „Das gibt es selbst jetzt noch“, sagt der Revierförster. Zur Kontrolle stehen daher jetzt tägliche Waldrunden auf dem Programm, auch durch die Wochenendbereitschaft. 90 Prozent der Waldbrände würden durch Menschen verursacht, unabhängig davon, ob es sich um vorsätzliche Brandstiftung oder um Leichtsinn handelt. Die restlichen zehn Prozent gingen vor allem auf Blitzeinschläge zurück. Nur ganz selten, bei extremster Hitze, könne es auch zu Selbstentzündungen durch Harze kommen. Für Glasscherben, die der Förster im Wald findet, hat er immer einen Eimer zum Einsammeln mit in seinem Auto. Ein Feuerlöscher gehört gleichfalls zur Grundausstattung.

Ein Beitrag zur Vermeidung von Bränden könnte die Verkehrspolitik leisten, sagt Klaus Meier-Giesecke. Wenn endlich die Heidekrautbahn auf ihre alte Stammstrecke geführt oder die Regio-Züge in Biesenthal öfter halten würden, kämen auch mehr Ausflügler aus Berlin mit der Bahn statt mit dem Auto in den Barnim. Angesichts wachsender Gemeinden mit zunehmendem Autoverkehr seien solche Lösungen immer dringlicher.