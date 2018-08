Wasser trinken und Wassertreten

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Tagestemperaturen von weit über 30 Grad, nachts kaum unter 25 Grad. Für Seniorenheime, Kindergärten und Krankenhäuser eine Herausforderung, die sie derzeit gut lösen können.

In den Rettungsstellen des Krankenhauses Märkisch-Oderland in Strausberg und Wriezen ist die Lage trotz extremer Hitze nicht so schlimm wie befürchtet. Ihr sei aufgefallen, dass weniger Menschen als sonst üblich bei solchem Wetter wegen Hitzschlägen, Sonnenstichen und schlimmen Verbrennungen behandelt werden müssen, sagt die zuständige leitende Oberärztin Dr. Katrin Tazzioli. „Ich interpretiere das so, dass die Menschen mehr und bessere Vorsorgemaßnahmen getroffen haben.“ Jedenfalls gebe es keinen Anstieg der Patientenzahl um ein Viertel bis ein Drittel wie bei Grippewellen.

Die Menschen, die behandelt werden müssten, seien in der Regel die Älteren, die neben der Hitze noch andere Probleme haben: Diabetes und Herzerkrankungen zum Beispiel. Insbesondere diese Gruppe trinke zu wenig. Häufige Folge: Nierenversagen. „In solchen Fällen müssen die Patienten bis zu einer Woche stationär behandelt werden“, erzählt die Ärztin. Sie erhalten Infusionen mit Vollelektrolytlösungen. „Die sind der Zusammensetzung unserer Blutsalze nachempfunden.“ Katrin Tazzioli rät, auf die sonst empfohlenen 1,5 Liter Flüssigkeit bei Temperaturen von über 30 Grad „noch mal einen Liter täglich draufzulegen“. Wer bei älteren Menschen Wesensveränderungen feststelle, die sich mit Maßnahmen wie Trinken nicht bessern, sollte sich nicht scheuen, sie zur Rettungsstelle zu fahren, sagt sie. Ein Lob spricht die Ärztin an die Pflegeheime der Region aus. „Wenn es bei einer Hitzewelle wie dieser bei uns keinen Ansturm an Patienten gibt, dann machen diese Einrichtungen offenbar einen sehr guten Job.“

Auch die Chefärztin der Rettungsstelle im Klinikum Rüdersdorf, Simone Beutel, erklärt, dass nur geringfügig mehr Patienten als sonst kommen. Das gelte für alle Schichten. „Die Rettungsstelle hatte sich darauf eingestellt, dass von den umliegenden Pflegeeinrichtungen vermehrt alte Menschen gebracht werden. Das ist aber nicht der Fall, weil offenbar die Leute selbst die richtigen Vorkehrungen treffen, genügend trinken und körperliche Anstrengungen in der Sonne meiden.“ Sebastian Nestroy, Bereichsleiter West der Gemeinnützigen Rettungsdienst MOL GmbH, bestätigt das Bild. Zwar gebe es diesmal bei den Einsatzzahlen „kein ferienbedingtes Sommerloch“, was auf die Hitze zurückzuführen sei, „aber eben auch keinen exorbitanten Anstieg“.

Im AWO-Seniorenzentrum „Am Mühlenberg“ sind zwei Kinderplanschbecken derzeit die Hauptattraktion. Eines in der Tagespflege, eines im stationären Bereich. „Hier können die Bewohner ihre Beine reinhalten und sich abkühlen“, sagt Einrichtungsleiterin Viola Thürmann. Ansonsten habe man den Speiseplan auf leichtere Kost umgestellt, biete zur Erfrischung zwischendurch aber auch Kaltschale und Eis an. Vor allem auf die Flüssigkeitszufuhr werde geachtet – inklusive Dokumentation. „Dass die Bewohner regelmäßig trinken müssen, erklären wir ihnen immer wieder, was die Mitarbeiter auch Kraft kostet“, sagt sie.

Die Kita Zwergenland in der Strausberger Philipp-Müller-Straße hat laut Leiterin Katrin Pajonk hitzebedingt nur eine Sache geändert. „Nach halb elf gehen wir nicht mehr in den Garten.“ Als Kneipp-orientierte Kita sei man gut aufgestellt. Man könne Wassertreten, es gebe mehrere Trinkstationen, regelmäßig frisches Obst und seit Mittwoch auch Ventilatoren.