Brand im Collegium Polonicum: „Noch Glück im Unglück“

Am Tag danach: Krzysztof Wojciechowski zeigt den verkohlten Lichtschacht über der großen Aula. Die Aula selbst darf nicht betreten werden und wird voraussichtlich über Monate gesperrt bleiben. © Foto: michael benk

Dietrich Schröder

Frankfurt (MOZ) Bewohner der Innenstadt wurden in der Nacht zum Mittwoch Augen- und Ohrenzeugen eines Brandes in Slubice. Dort stand ein Teil des Daches des Collegiums Polonicum in Flammen. Polnische Feuerwehrleute löschten von 22.40 bis sechs Uhr morgens den Brand.

„Ich glaube, der wichtigste Mann dieser Nacht war Ryszard Majewski.“ Obwohl er selbst von schlaflosen Stunden gezeichnet ist, hebt der Direktor des Collegiums Polonicum, Krzysztof Wojciechowski, am Mittwoch erst einmal jenen Mitarbeiter der Wachschutzfirma „Votum“ hervor, der am Dienstagabend seinen Dienst im Collegium Polonicum angetreten hatte.

„Auf seinem ersten Rundgang stellte er Flammen und Rauch auf dem Dach über der großen Aula fest. Sofort informierte er die Feuerwehr und anschließend mich“, erzählt Wojciechowski. Da er in Frankfurt wohnt und nicht wusste, ob er wegen des Feuwerwehreinsatzes mit dem Auto über die Stadtbrücke kommt, sei er aufs Fahrrad gesprungen und los geradelt, so Wojciechowski.

Die Erzählung über diese, im doppelten Sinne heiße Nacht führt Dariusz Szymura fort, Sprecher der Wojewodschafts-Feuerwehr in Gorzów. „Um 22.32 Uhr kam der Notruf bei den Slubicer Kollegen an“, berichtet er. Die ersten Einheiten seien schon nach fünf Minuten vor Ort gewesen und hätten mit der Brandbekämpfung begonnen. „Bis Mitternacht gelang es, die Ausdehnung des Feuers zu begrenzen“, so Szymura. Weitere, insgesamt 60 Berufs- und freiwillige Feuerwehrleute auch aus anderen Orten seien angefordert worden, der Kommandant der Wojewodschaftsfeuerwehr, Patryk Marusazk, habe wegen der Bedeutung des Objekts vor Ort die Einsatzleitung übernommen.

Trotz der geringen Entfernung wurden keine deutschen Feuerwehrleute angefordert. „Es gab keine Anfrage aus Slubice“, bestätigte die Frankfurter Stadtsprecherin Vera Kubler, gestern. Dies wäre sicher möglich gewesen, allerdings gibt es trotz jahrelanger Verhandlungen noch immer keine konkrete Vereinbarung über das gemeinsame Handeln in solchen Notfällen.

Bis sechs Uhr morgen wurde gelöscht. „Von oben sieht man zwar nur den verkohlten Luftschacht, im vorderen Teil der Aula aber sieht es ziemlich schlimm aus“, beschreibt Wojciechowski am Mittwoch. Trotzdem habe man „Glück im Unglück gehabt“, denn von der Riesen-Dachfläche des Komplexes ist nur ein Teil betroffen. Personen seien nicht zu Schaden gekommen, auch drei wissenschaftliche Sommer-Schulen seien nicht in Gefahr.

Allerdings dürfte die Große Aula, die gern für Konzerte oder Kongresse gebucht wird, für längere Zeit unbenutzbar sein. Am Mittwochmorgen machten sich auch der Kanzler der Uni Posen, Marcin Wysocki, und Viadrina Präsident Stephan Kudert ein Bild von den Schäden. Die Ursache des Feuers muss dagegen erst noch genau ermittelt werden.