Erstmals mit Schnupper-Angebot

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Bereits elfmal hat der Eberswalder Stadtlauf die Zahl von 2000 Teilnehmern knapp verfehlt. Wird die Wunschmarke bei der zwölften Auflage erreicht, die am 16. September steigt? Das Volksfest in Bewegung wird auf Hochtouren vorbereitet.

Für René Hoffmann, den Vorsitzenden des veranstaltenden Vereins Partner für Gesundheit, und seine Mitstreiter kommt es auf jeden einzelnen Sportler an, der die zwischen zwei und 6,5 Kilometer langen Strecken in Angriff nimmt. „Uns geht es keineswegs darum, mit immer neuen Rekorden unsere persönliche Eitelkeit zu befriedigen. Je mehr Startgebühren wir einnehmen, desto höher fällt der Betrag aus, den wir für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung stellen können“, sagt der Unternehmer, der in Eberswalde und Finowfurt zwei Optiker-Fachgeschäfte führt.

Wer mit Schecks in welcher Höhe vom Stadtlauf-Erlös profitiert, wird im Detail erst nach dem Stadtlauf entschieden, der neben den bekannten Disziplinen Staffel-, Kinder-, Schulklassen-, Team-, Einzel- und Handicaplauf sowie Nordic Walking erstmals auch einen Schnupperlauf zu bieten hat. Die dabei zu absolvierenden 4,1 Kilometer sind für alle gedacht, die mehr als die in der Staffel abverlangten zwei Kilometer laufen möchten, sich die 6,5-Kilometer-Strecke aber (noch) nicht zutrauen, die beim Team- und beim Einzellauf zu bewältigen sind.

Auf jeden Fall werden die Partner für Gesundheit wieder die Grundschule Schwärzesee unterstützen. „Dort entscheidet sich mit, ob die Integration in Eberswalde gelingt. Nirgendwo sonst lernen mehr Kinder mit ausländischen Wurzeln. Da helfen wir gern“, betont René Hoffmann. Auch die Johanna-Schule in Bernau, die emotional und sozial belasteten Grundschülern Erziehungshilfe bietet, steht bereits als Spendenempfängerin fest.

Außerdem soll endlich die Weihnachtsbeleuchtung entlang der Friedrich-Ebert-Straße in Eberswalde installiert werden. „Die Leuchtmittel hatten wir für rund 12 000 Euro bereits im vorigen Jahr angeschafft. Nachdem in diesem Frühjahr die Bäume beschnitten wurden, steht der Montage eigentlich nichts mehr im Weg. Aber wir brauchen noch Geld für den Aufbau und eine Rücklage für etwaige Reparaturkosten“, sagt der Vorsitzende der Partner für Gesundheit.

Als Vorbild für die Friedrich-Ebert-Straße gilt die Beleuchtung, die in jedem Advent die Eisenbahnstraße in ein Weihnachtswunderland verwandelt. Auch bei ihrer Installation hatte der Verein mitgewirkt – damals noch mit dem mittlerweile in Auflösung befindlichen Wirtschafts-Interessen-Ring.

An der Streckenführung hat sich beim Stadtlauf nichts geändert. Start und Ziel bleibt das Sportzentrum Westend. Die Sportler sind bis zur Maria-Magdalenen-Kirche unterwegs. Die letzten organisatorischen Absprachen werden am 21. August ab 19 Uhr in den Räumlichkeiten der Lebenshilfe am Dr.-Zinn-Weg 3 getroffen. Bei der finalen Zusammenkunft der Partner und Unterstützer geht es unter anderem um Sicherheitsfragen und die Angebote für das Kinderfest, das parallel zum Stadtlauf am Sportzentrum gefeiert wird.

Anmeldestopp für den zwölften Stadtlauf ist der 12. September um 23.59 Uhr. Einzelläufer können noch am Veranstaltungstag nachmelden, für Teams ist dies nicht möglich. Die Startnummernvergabe erfolgt am 14. September von 14 bis 18 Uhr und am 15. September von 9 bis 13 Uhr bei Hoffmann & Brillen an der Eisenbahnstraße 72 in Eberswalde sowie direkt vor dem Stadtlauf ab 8.30 Uhr.

www.eberswalder-stadtlauf.de