Hitzewellen auf dem Beeskower Marktplatz

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Der Beeskower Marktplatz schlägt Wellen. Nicht so wie das Wasser durch Wind, sondern stehende Wellen und Huckel, die die Hitze verursacht. Weil bei der Pflasterung des Marktes im Unterbau kein Splitt, sondern ähnlich anmutende Hochofenschlacke verwendet wurde, gibt es jetzt Probleme. Besonders bei großer Hitze finden im Unterbau der Pflasterung chemische Prozesse statt, die Schlacke verhärtet sich und drückt die Pflastersteine nach oben. Das führt auf der großen Fläche zu den wellenförmigen Erhöhungen, so Silke Post von der Beeskower Stadtverwaltung. Bei Gehwegen passiere dies wegen der kleineren Flächen kaum, auch bei gepflasterten Straßen nicht, da dort durch das große Fahrzeuggegengewicht der Unterbau im Fall einer Verhärtung immer wieder aufgebrochen werde. Diese Lasten gibt es aber auf dem Markt nicht.

Das Problem ist in der Stadt schon seit längerem bekannt, rechtliche Ansprüche gegen die damalige Baufirma konnte man aber nicht durchsetzen. Aber bei neuen Pflastervorhaben ist die Verwendung der Schlacke im Unterbau ausgeschlossen. Beim Marktplatz allerdings muss jetzt immer wieder mal repariert werden. Am Mittwoch haben sich Ronny Würfel und sein Mitarbeiter Thomas Reschke trotz glühender Hitze ganz in der Nähe der Spreefrau an die Arbeit gemacht und das alte Pflaster aufgenommen, den Unterbau ausgetauscht und die Steine im Passeverband neu verlegt.gar