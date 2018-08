Fuß LKO Preußen Beeskow

Roland Hanke

Beeskow (MOZ) Den Fußballern von Preußen Beeskow steht im ersten Testspiel in Vorbereitung der neuen Saison in der Landesklasse Ost bereits eine knifflige Aufgabe bevor. Sie erwarten am Sonnabend, ab 15 Uhr, im heimischen Sport- und Freizeitzentrum den Süd-Landesligisten Blau-Weiß Briesen.

Davor spielt ab 12.30 Uhr die Zweite der Preußen aus der Kreisliga Mitte gegen den 1. FC Wacker Plauen (Vogtland-Liga). Beide Beeskower Männer-Mannschaften, die am Montag in die Saisonvorbereitung einstiegen, arbeiten weiterhin im Training eng zusammen. Und auch der neue Trainer der Zweiten Frank Schrobbach wird wie im Vorjahr dem Chefcoach der Ersten Robert Fröhlich zur Seite stehen. Allerdings sucht der zugleich noch einen Co-Trainer.

Fünf Neuzugänge konnte Fröhlich in der Ersten der Preußen beim Trainingsauftakt mit insgesamt 19 Spielern begrüßen. Dabei handelt es sich um Raphael Schneider, Maikel Schütze, die beide vom Kreisligisten SV Tauche kamen, Gino Ballhorn – der von Blau-Weiß Briesen gekommene Torwart ist aber noch bis Ende Oktober gesperrt –, Paul Zillmer und Florian Glagau, die von den A-Junioren der Preußen aufsteigen.

„Die Jugendarbeit im Verein ist sehr gut, deshalb integrieren wir wie im Vorjahr wieder Perspektiv-Spieler in die Erste und fahren gut damit“, erklärt Robert Fröhlich und verweist darauf, dass auch die anderen Neuen noch junge Leute sind. Und mit Hannes Wilde und Sebastian Gottschall kehren zwei Langzeitverletzte in den Beeskower Landesklasse-Kader zurück, der derzeit 24 Mann umfasst. Die Preußen hoffen auch, dass der Ukrainer Oleksandr Yaroshenko nun ein längeres Visum bekommt und die gesamte Saison in der Kreisstadt spielen kann. Uwe Borrasch ist der einzige Abgang im Team, er kehrt in die Kreisklasse Mitte zu Grün-Weiß Lindenberg zurück. Konstantin Apostolow hat verletzungsbedingt seine aktive Karriere beendet, René Krabe und Justin Wende sind noch verletzt.

Ein Saisonziel soll die Mannschaft am Ende der Vorbereitung selbst bestimmen, genauso wie den Kapitän. Es dürfte aber abzusehen sein, dass Jan Röhle im Amt bleibt. „Wir freuen uns alle darauf, dass es nun endlich wieder los geht“, sagt Robert Fröhlich, dessen Team in der abgelaufenen Spielzeit Dritter in der Landesklasse Ost wurde.

„Wir wollen eine solide und erfolgreiche Saison spielen und hoffen, dass wir diesmal vom Verletzungspech verschont bleiben. Wir haben in der Mannschaft eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern, die alle heiß auf Erfolg sind. Die Rückrunde der vorigen Saison hat viel Potenzial im Team gezeigt. Und wir wollen unseren Zuschauern attraktiven Fußball bieten.“

Karsten Krüger, Vereins-Chef von Preußen Beeskow, richtete beim Trainingsstart ebenfalls einige Worte an die Spieler. „Wir vom Vorstand machen der Mannschaft keinen Druck in Sachen Aufstieg. Der Spaß am Spiel soll im Vordergrund stehen, denn wir machen das alle als Hobby in der Freizeit“, sagte er.

Auch im Umfeld hat sich nach den Worten von Robert Fröhlich „wieder Erfreuliches getan. So wurden die Tore weiß lackiert und ein Rasenmähroboter auch für den Hauptplatz angeschafft. Neben den Strukturen sorgt der Verein mit seiner prima Nachwuchsarbeit auch für einen entsprechenden Unterbau.“