Webellin lädt zum Triathlon an den Üdersee

Dirk Schaal

Werbellin (MOZ) Am 19. August lädt der Ortsbeirat Werbellin wieder zum Gemeinde-Schorfheide Triathlon an der Werbelliner Badestelle am Üdersee ein. Wie bereits in den letzten Jahren wird über die Distanzen von 300 Metern geschwommen, die 8 Kilometer geradelt und zum Abschluss 2500 Meter gelaufen. Dies sowohl als Einzelstarter oder als Staffel, die sich ins Renngeschehen stürzen. Dabei ist es völlig egal, ob sie aus der Gemeinde mit seinen neun Ortsteilen oder von „außerhalb“ kommen. Alle Sportinteressierten sind dort gern zum Mitmachen oder Anfeuern gesehen. Spaß an der Bewegung sind klar im Fokus der Veranstalter. Die Anmeldefrist für den Schorfheide-Triathlon am Üdersee endet am 12. August.

Der Treffpunkt für die Sportler ist am Sonntag, den 19. August ab 13.15 Uhr am Werbelliner Ufer des Üdersees. Der Startschuss für den Triathlon fällt um 14 Uhr. Dann werden die Starter zunächst wie beim Triathlon üblich auf die Schwimmstrecke geschickt. Dabei sind die 300 Meter zu absolvieren. Natürlich werden Sicherheitskräfte vor Ort das Schwimmen begleiten, um notfalls schnell helfen zu können. Beim anschließenden Radeln über 8 Kilometer ist ein Helm notwendig, sonst wird keine Starterlaubnis erteilt. Auch ein Feldweg taugliches Fahrrad empfiehlt sich für den zweiten Part des Wettkampfes.

Die Teilnahmegebühr beträgt 4 Euro beim Einzel und 6 Euro für Staffeln. Wanderpokale gehen an die besten Familien, Kinder (bis 13 Jahre) und gemischte Staffeln. Teilnahme nur bei Voranmeldung bis 12. August möglich an Martina Wolff über Telefon 0172 7710119 oder tinuschwolff@gmx.de