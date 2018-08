Fitness-Parcours an der Oder

Hubertus Rößler

Frankfurt (MOZ) Nach dem Vorbild vieler Städte und Urlaubsorte sollen an der Oderpromenade Mitte September frei zugängliche Fitnessgeräte aufgestellt werden. Der Parcours umfasst acht Geräte an fünf Stationen und richtet sich an verschiedene Altersgruppen – vom jungen Aktiven bis zum körperlich eingeschränkten Rentner.

Als Gudrun Frey im vergangenen Jahr mit ihrem Mann in Paris an der Seine spazieren ging, fasste sie einen Entschluss. Beim Anblick der Fitness-Geräte, an denen sich Jung und Alt gemeinsam sportlich betätigten, dachte die Präsidentin des Stadtsportbundes Frankfurt (SSB): „Warum soll das nicht auch bei uns an der Oder funktionieren? Die Idee dafür reift in mir schon seit Jahren, aber jetzt wollen wir es angehen“, sagt sie beim Vor-Ort-Termin auf der Sportanlage neben dem Winterhafen.

Am Ende der Klingestraße soll zwischen dem Beachvolleyballfeld, dem Bolzplatz und der Oderpromenade der Fitness-Parcours aufgebaut werden. „Hier ist immer viel los. Besonders abends begegnen sich an diesem Ort Frankfurter und Geflüchtete und kommen sich beim Sport und Spiel näher“, hat Gudrun Frey beobachtet. Sie kontaktierte Dorit Bunk, Abteilungsleiterin Grünanlagen und Stadtservice, und stieß sofort auf offene Ohren. „Die Zusammenarbeit läuft sehr gut. Auch die Anwohner aus der Umgebung haben wir mit einem Anschreiben über unsere Pläne informiert und sie außerdem gebeten, Geräte auszuwählen, an denen sie gerne trainieren würden“, berichtet Gudrun Frey. Gleichzeitig bat sie um Spenden für den Erwerb der Geräte. Auch vor Ort sprach sie immer wieder Passanten an und bat um deren Meinung. „Das Vorhaben stieß auf großes Interesse, der Tenor war: Endlich bekommt Frankfurt auch so einen Parcours“, fasst sie die Reaktionen der Menschen zusammen.

Auch in Berlin informierte sich die SSB-Präsidentin, der das Projekt persönlich sehr am Herzen liegt. „Dort gibt es unendlich viele solcher Anlagen, zahlreiche davon habe ich ausprobiert und vor allem mit Senioren gesprochen, welche Geräte sie als wirklich sinnvoll für den Alltagsgebrauch erachten.“ Fündig wurde sie schließlich in Osno Lubuskie, wo es ebenfalls einen Parcours gibt. „Die dortigen Geräte haben eine gute Qualität und sind dennoch bezahlbar. Daher haben wir uns für diese Firma entschieden“, erklärt sie.

Die TÜV-zertifizierten Geräte sind aus wetterfestem Metall und sollen Mitte September von einer polnischen Firma auf Betonfundamenten installiert werden. Der Aufbau der Geräte sollte eigentlich schon erfolgt sein, allerdings musste erst noch der Boden nach eventuellen Leitungen untersucht werden. Neben privaten Spendern werden die Geräte durch Geld von der Sparkasse Oder-Spree, der Humboldt-Stiftung sowie Eigenmittel des Stadtsportbundes finanziert.

Der SSB hat nun acht Geräte für fünf Stationen ausgewählt, die alle Zielgruppen abdecken sollen – vom jungen Sportler bis zum Senioren, der gerade eine Knie-OP hinter sich hat. „Wir haben uns zum Beispiel für einen Rudertrainer entschieden, auf dem man dann mit Blick auf die Oder trainieren kann“, berichtet Gudrun Frey. Außerdem gibt es unter anderem einen Beintrainer mit Twister, einen Armtrainer und eine Beinpresse. „Die Auswahl ist unendlich. Entscheidend für uns war, dass die Geräte langlebig, robust und für jedermann geeignet sind. Außerdem funktionieren sie alle mit dem eigenen Körpergewicht.“

Außerdem war ihr wichtig, dass die Geräte so ausgelegt sind, dass man im Vorbeigehen Sport treiben kann. „Wir haben erst diese Woche wieder gelesen, dass die Deutschen Bewegungsmuffel sind. Wir wollen ein niedrigschwelliges Angebot außerhalb der Fitnessstudios anbieten, dass man auch einfach mal im Vorbeigehen beim Sonntagsspaziergang im Kleid nutzen kann“, erklärt Gudrun Frey voller Vorfreude.

Über Spenden für die erworbenen oder weitere Fitness-Geräte würde sich der Stadtsportbund sehr freuen. Bankverbindung: Sparkasse Oder-Spree, IBAN:DE 47 1705 5050 3100 8811 91, BIC: WELADED1LOS