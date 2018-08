Theo Scheiber im Medaillenregen

Heiner Böhme

Brandenburg. Die Turner der Talentschule des TSC Strausberg haben im zu Ende gegangenen Schuljahr erneut sichtbare Fortschritte gemacht. Bei den Einzel-Landesmeisterschaften der Turn-Talentschulen galt es, dies mit messbaren Ergebnissen nachzuweisen. Landesmeister wurde der Strausberger Theo Scheiber.

In Brandenburg trafen die Strausberger auf die in den anderen Brandenburger Turn-Hochburgen Cottbus, Potsdam, Falkensee und Frankfurt ebenfalls optimal geförderten Talente.

Auch in diesem Jahr waren die Landesmeisterschaften wieder ein besonderer und zu großen Teilen sogar hochklassiger Wettkampf. Die stimmungsvolle Atmosphäre forderte regelrecht dazu auf, die eigene Leistung optimal zu präsentieren. Um die Landesmeister-Titel wurde in den Altersklassen sieben bis neun/zehn jeweils im Mehrkampf und am Folgetag in den Gerätefinals gekämpft.

Insgesamt haben die Aktiven des TSC Strausberg sehr gute bis gute Leistungen gezeigt. Im Mehrkampf der Altersklasse sieben errang Theo Scheiber den Landesmeistertitel mit deutlichem Vorsprung von 1,8 Punkten. Bei 27 Startern war hier ein achter Platz von Kirill Panow ebenfalls noch beachtlich.

Jonas Spode stand den Jüngeren mit dem Vizelandesmeistertitel der Altersklasse acht kaum nach, während Janne Rübe den zehnten Platz belegte. In der Altersklasse neun verfehlte Jonas Noah Mähnert mit Platz vier nur knapp die Bronzemedaille im Mehrkampf.

Am Finaltag wurden die Karten im Kampf um Landesmeistertitel neu gemischt. Jetzt konnten auch jene, die ein Patzer im Mehrkampf zurückgeworfen hatte, mit guten Leistungen Erfolgserlebnisse sammeln. Aber auch der Sieger im Mehrkampf hielt sich schadlos. An sechs Geräten erturnte Theo Scheiber sechs weitere Medaillen, davon dreimal Gold. Der Vizemeister im Mehrkampf Jonas Spode stand Theo mit fünf Gerätemedaillen kaum nach.

Die Spitzenleistungen dieser beiden Turner wurden von den anderen Turnern des TSC vervollständigt, die sich ebenso ihre Medaille sichern konnten. Kirill Panow erturnte sich die Bronzemedaille im Finale der Altersklasse sieben am Boden. Bei den Achtjährigen errang Nick Gröger Silber an den Ringen. Janne Rübe verpasste nur ganz knapp Bronze am Reck und belegte den undankbaren vierten Platz. In der Altersklasse neun rundete Jonas Noah Mähnert mit der Bronzemedaille an den Ringen die Sammlung der Turn-Talentschule Strausberg ab.

Der Trainerstab konnte mit den Ergebnissen der Landesmeisterschaften als Höhepunkt des Schuljahres insgesamt eine positive Bilanz ziehen. Das ist auch deshalb bemerkenswert, da sich die jeweiligen Landesmeisterschaften dieser Altersklassen nach deutschlandweit einheitlichen Maßstäben des Deutschen Turnerbundes richten. Damit sind die Brandenburger Meisterschaften für diese Altersgruppen bereits auf nationales Niveau orientiert.

Vielleicht können weitere Turner aus Strausberg Emil Seeger folgen, der als Vierzehnjähriger erst kürzlich Deutscher Jugendmeister an den Ringen wurde und bereits einen Einsatz in der Junioren-Nationalmannschaft hatte.