Rote Teufel kommen wieder auf Drehzahlen

Manuela Koch

Seelow. Zurzeit stehen die Motoren bei den Roten Teufeln des MC Seelow noch still. Da bietet sich die gute Gelegenheit, noch einmal auf zurückliegende Ereignisse zurückzuschauen. Zum Beispiel auf den dritten Lauf zur Landesmeisterschaft Berlin/Brandenburg. Gastgeber war der MSC Berlin. Die Rennen wurden zur absoluten Belastung für Fahrer und Material, denn es herrschten wie derzeit überall hochsommerliche Temperaturen.

88 Kart-Slalom-Fahrer in den Klassen K 0 bis K 7 gingen an den Start und machten den Termin fast schon zu einer Mammutveranstaltung. Für die Talente der Roten Teufel des MC Seelow wurde auch dieser Tag wieder zu einer Erfolgsgeschichte.

Los ging es mit einem dritten Platz in der Klasse K 0. Für Mark Zerbin gab es einen dritten und einen fünften Platz für Fin Winter. Auf den sechsten Rang fuhr Niklas Winter ein.

Ebenfalls einen dritten Platz erfuhr sich mit einer mutigen Vorstellung Julien Carlin. Achter wurde am Ende Thorben Silas Tschesche. Einen Seelower Sieg gab es in der K 2. Alexander Zweig ließ alle hinter sich und konnte somit einen vollen Erfolg feiern. Elfter in diese Klasse wurde Lukas Hanff. Richtig gefeiert wurde bei den Roten Teufeln nach Bekanntgabe der Ergebnisse in der K 3. Strahlender Sieger wurde hier Maximilian Zweig.

Dass Cedric Wiemprecht eines der ganz großen Motorsporttalente beim MC Seelow ist, unterstrich er in Berlin erneut. Er gewann in der K 4. Dritter wurde Jonah Kulicke und Siebte Helen Yildirim. Das gute Gesamtergebnis vervollständigte Tim Wiemprecht, der in der Kart-Klasse K 5 auf den zweiten Platz fuhr.

In den Klasse K 6 und K 7 war kein Fahrer des MC Seelow am Start. In der Mannschaftswertung belegten die Roten Teufel des MC Seelow den ersten Platz.

Nach drei Läufen führen Mark Zerbin (Klasse 0), Alexander Zweig (Klasse 2), Maximilian Zweig (Klasse 3) und Cedric Wiemprecht (Klasse 4) die jeweiligen Wertungen zur Landesmeisterschaft an.

Am Wochenende absolvieren die Seelower Roten Teufel wieder ihr jährliches Trainingslager auf dem Flugplatz Neuhardenberg.