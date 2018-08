Vermittlungsaktion: Lehrstelle in letzter Minute

Michael Dietrich

Schwedt. (MOZ) Kurz vor dem Ausbildungsstart suchen in der Uckermark noch 330 Jugendliche eine Lehrstelle, gleichzeitig bieten Firmen 201 offene Lehrstellen an. Tonitec, ein Hersteller für Türbeschläge am Schwedter Ortseingang, bietet beispielsweise eine Lehrstelle für einen Kaufmann oder eine Kauffrau für Büromanagement mit Spezialisierung E-Commerce an. „Wir verkaufen viel über das Internet, da brauchen wir Mitarbeiter, die sich damit gut auskennen“, sagt Geschäftsführer Enrico Verch. Die Firma brummt, hat mittlerweile 21 Mitarbeiter und stellt gerade wieder zwei neue ein. Es gibt viele solcher Firmen in Schwedt und in der Uckermark, die noch händeringend Azubis suchen. „Aktuell haben wir 201 offene Stellen. Gesucht werden zum Beispiel Kaufleute, Köche, Metallbauer, Mechatroniker, Verkäufer“, berichtet Sabine Endmann von der Arbeitsagentur. Teilweise suchen unversorgte Jugendliche sogar die gleiche oder ähnliche Stellen, wollen Koch oder Mechatroniker lernen, genauso aber auch Kfz-Mechatroniker, Bürokaufmann, Angestellte in Verwaltungen, Tiermedizin oder Landwirtschaft.

Die Kunst ist es nun, Bewerber und Angebote passgerecht zusammenzubringen. Mit einer Nachvermittlungsaktion will die Agentur für Arbeit möglichst viele der offenen Lehrstellen noch besetzen. Die Mitarbeiter der Berufsberatung in Schwedt haben dafür am Dienstag 40 Jugendliche eingeladen, von denen 20 kamen. 15 weitere Bewerber kamen von sich aus und erkundigten sich nach ihren Chancen. „Jeder ist mit mindestens einem konkreten Angebot wieder gegangen“, zog Gosia Reinicke vom Arbeitgeberservice der Agentur anschließend erfreut Bilanz. „Darunter waren freie Stellen aber auch Alternativen wie ein Freiwilliges ökologisches Jahr oder eine Einstiegsqualifizierung.“

Sabine Endmann rät Eltern, deren Kinder noch keine Lehrstelle haben, ihnen Mut zu machen und sie zu unterstützen. „Die Bewerber sind zwar schon fast erwachsen, aber unsere Erfahrung ist, dass sie oft nicht einschätzen können, worin ihre Stärken liegen. Und Stärken hat jeder, auch wenn das Zeugnis nicht so gut war. Eltern geben dann oft gute Tipps, zum Beispiel, was die Kinder selbst gern tun oder worin sie sich geschickt anstellen. Also, keine Angst, auch wenn die Zensuren nicht so gut sind, es gibt viele Möglichkeiten, und auch gute Hilfen bis hin zur assistierten Ausbildung oder Nachhilfe für den theoretischen Teil in der Berufsschule. Und oft findet sich auch ein ähnlicher Beruf zum Wunschberuf, wenn der nicht drin ist.“

Mit dem besonderen Nachvermittlungstag am Montag in Templin, Dienstag in Schwedt und Mittwoch in Prenzlau ist die Lehrstellenvermittlung jedoch nicht beendet. „Wir raten jedem Bewerber, sich bei uns zu melden und einen Termin in der Berufsberatung zu machen. Dafür sind wir jederzeit ansprechbar“, versichert Gosia Reinicke.