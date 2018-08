Sogar der Chef ist verzweifelt

Klaus D. Grote

Lehnitz (MOZ) Seit knapp drei Jahren wohnt die Familie Babaee mit zwei kleinen Kindern in der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Lehnitz. Eine Wohnung findet sie nicht. Das liegt wohl auch daran, dass die Babaees aus Afghanistan kommen.

„Du musst warten!“. Diesen Satz hat Sorush Babaee immer wieder gehört, wenn er nach einer Wohnung gefragt hat: in der Ausländerbehörde, im Job-Center, in den städtischen Wohnungsbaugesellschaften in Oberhavel. Immer wieder habe er sich bemüht, seine Familie aus dem Zimmer heraus in eine eigene Wohnung zu bringen. „Es leben sonst nur Männer in dem Haus“, sagt der Vater einer fünfjährigen Tochter und eines vierjährigen Sohns. Die Familie muss sich Toiletten, Duschen und die Küche mit den Männern teilen. Die Männer rauchen, trinken Alkohol, manchmal wird es laut. Sorush und seine Frau Sunja würden ihren Kindern Rihana und Ali gerne ein besseres Zuhause bieten. Spätestens im nächsten Sommer, wenn Rihana eingeschult wird, brauche sie doch mehr Ruhe, sind sich die Eltern einig. Doch er habe nie Wohnungsangebote erhalten, sagt der Familienvater. „Nur einmal war ich bei einer Besichtigung.“

Frank Schulz, Geschäftsführer der Lehnitzer Firma Terracontrol, die ihr patentiertes Prüfgerät Terratest in die ganze Welt verschickt, hat kein Verständnis, dass es für die Familie keine Wohnung gibt. Wenn der Markt angespannt sei, müsse sich doch der Staat um die Unterbringung kümmern, sagt Schulz. „Wie soll sich die Familie denn sonst integrieren?“, fragt er. Der Vater spreche gut deutsch, die Mutter lerne die Sprache, die Kinder besuchen die Kita „Stadtmusikanten“.

Schulz hat Soush Babaee seit Anfang des Jahres beschäftigt und ist sehr zufrieden mit seiner Arbeit. „Er hat sogar schon eine Lohnerhöhung bekommen, weil er so fleißig und zuverlässig ist“, sagt der Chef, der auch bei der Wohnungssuche helfen wollte und die Nummern verschiedener Inserate wählte. „Aber sobald die Vermieter hörten, dass die Wohnung nicht für mich sondern für eine afghanische Familie ist, wurde ich abgewimmelt.“ Manche Vermieter würden ganz deutlich sagen, dass sie nicht an Afghanen vermieten wollen. Kürzlich rief Schulz auf eine Internetannonce hin bei einem Vermieter in Hohen Neuendorf an. Die Drei-Zimmer-Wohnung in der Hubertusstraße sei vergeben, sei ihm gesagt worden, berichtet Schulz. Mehr als eine Woche später wurde sie aber immer noch zur Vermietung angeboten.

Schulz wiederholt mehrfach die Forderung, dass sich der Staat kümmern müsse. Die Kreisverwaltung verweist auf die im Juni vom Kreis und der Stadt Hohen Neuendorf beschlossene Gründung einer gemeinsamen Wohnungsbaugesellschaft. „Eine staatliche Wohnungsvermittlung gibt es aber nicht. Hier ist das Engagement der Familien gefordert“, sagt Kreissprecherin Constanze Gatzke. So lange das Asylverfahren der Familie, die eine Aufenthaltsgenehmigung bis 2020 besitzt, nicht abgeschlossen ist, sei sie verpflichtet, in der Gemeinschaftsunterkunft zu leben. Danach sei die Familie selbst verantwortlich, eine Wohnung zu finden. Constanze Gatzke räumt aber ein, dass der Wohnraum in Berlin und im berlinnahen Raum, also auch in Oberhavel, knapp sei.