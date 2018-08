Großfamilie mit vielen Talenten

Thomas Berger

Klosterfelde „Manege frei“, so heißt es derzeit wieder in Klosterfelde. Das Zirkuscamp in den Ferien hat schon langjährige Tradition. Knapp 100 Kinder probieren sich derzeit im ersten Durchgang in 18 Workshops in den verschiedenen Disziplinen aus. Auch abseits der täglich zwei Trainingseinheiten ist allerlei los.

Dieses Jahr gibt es hellblaue T-Shirts. Dass die 14-jährige Kim aus Bernau allerdings ein grünes trägt, weist sie als „Wiederholungstäterin“ aus – Grün war die Farbe des Jahres 2015. Das Mädchen hätte noch mehr Vorrat, ist schließlich seit 2013 immer wieder dabei gewesen. „Es ist halt einfach dieses Gefühl, die coole Stimmung hier, die immer wieder lockt“, sagt Kim. „Alle sind nett zueinander, und wenn man dann in der Manege steht ...“ Antonia sieht das ganz ähnlich. Die junge Klosterdorferin, die nur eine Ecke weiter wohnt, war fünf, als sie erstmals teilnahm. Nun ist sie 14 und das neunte Mal dabei: „Es macht immer wieder Spaß, auch weil man Freunde trifft, die man vielleicht ein ganzes Jahr nicht gesehen hat. Auch ist es ein schönes Gefühl, sein Talent zu entwickeln, zu zeigen, was man drauf hat.“

Es ist die Woche mit der bisher größten Hitzewelle des Tages. Gerade nachmittags hat sich die Luft auf der Wiese wie auch drinnen im großen Zirkuszelt zu Rekordwerten aufgeheizt. „Wir haben die beiden Workshopeinheiten wegen des Wetters extra auf den Vormittag verlegt“, erklärt Dustin Jonas. Normalerweise würde vor- und nachmittags jeweils für zwei Stunden trainiert werden. So gibt es mittendrin etwas mehr Freizeit, extra Wasserspiele zum Abkühlen. Und dennoch sind einige der Kinder und Jugendlichen selbst am Nachmittag nicht zu bremsen, probieren sich weiter aus, obwohl der Schweiß fließt. Erst ist das große Trampolin im Zentrum des Zeltes aufgebaut. Emanuel, der einen Salto schlägt, dann mit Anlaufschwung vom kleinen Trampolin durch einen Reifen hindurch auf das größere fliegt, ist sichtlich auch kein Neuling. Das vierte Mal, rechnet der Hohen Neuendorfer nach, testet er jetzt hier seine Talente aus, hat in den Vorjahren bereits Akrobatik, Fakir, Diabolo und Kugel laufen durchprobiert. Hüpfen, eben dieses Gefühl der Leichtigkeit und des Fliegens, hat es ihm aber ganz besonders angetan. Generell ist es aber auch bei ihm ebenso die Atmosphäre, dieses Miteinander einer Großfamilie, das einfach zum Wiederkommen reizt.

Weit mehr als ein Dutzend Helfer sorgt dafür, dass in dieser Großfamilie die eine Woche über alles läuft. Dustin Jonas, von den anderen nur bei seinem Spitznamen Balu gerufen, hält insgesamt die Fäden in der Hand. Er ist Geschäftsführer des Schaustellerbetriebes, der mittlerweile das Camp organisiert. Dieses war 2008 von der Jugendkoordination Wandlitz ins Leben gerufen, zeitweise auch durch einen Verein gemanagt worden. Angelique Schulz als Projektleiterin ist seine rechte Hand, hinzu gesellen sich etliche andere mit ihren Aufgaben. Frühstück und Abendessen werden selbst bewerkstelligt, das Mittagsmenü von einem Caterer gebracht. Hinten auf der Wiese stehen dicht an dicht die Unterkunftszelte der Teilnehmer. Eine Nacht, am Freitag, wird sogar gemeinsam im großen Zirkuszelt geschlafen. Disko, Tanzkurs und andere Angebote runden das täglich etwas variable Programm ab.

Die Workshopvielfalt mit 18 Angeboten ist beachtlich. Neben den bereits genannten Disziplinen gibt es Clownerie, Zaubern, Feuer, Einrad, Hula-Hoop, Drahtseil und einiges mehr. Gerade werden die Trampolins weggeräumt, wagen sich einige Jugendliche ans Tuch. Louis (16), Luca (15/beide Basdorf) und Sophia (14) aus Wandlitz bekommen von Luise Lippmann gezeigt, wie man einen Knoten hinbekommt, der einem bei verschiedenen Übungen als Halt dient. Die 15-jährige Wandlitzerin hat sich ihr Können am Tuch größtenteils selbst beigebracht, erzählt sie.

Am Donnerstag um 20 Uhr ist „Open Stage“, treten die Betreuer und einige andere auf. Die große Abschlusspräsentation können Besucher dann am Freitag um 16.30 Uhr und Sonnabend um 11.30 Uhr erleben. Die gleichen Zeiten gelten auch für die zweite Camp-Woche.