Enkel tritt in Großvaters Fußstapfen

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Die Traditionsmosterei Klimmek im Angermünder Ortsteil Sternfelde hat Enkel Rico von seinem Großvater übernommen und führt sie mit bewährten Konzepten und neuen Ideen weiter.

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, sagt der Volksmund. Bei Familie Klimmek kann man das wörtlich nehmen. Enkel Rico hat die bekannte Mosterei Klimmek von seinem Opa Heinz übernommen und führt das Familienunternehmen in die nächste Generation. Die Mosterei Klimmek ist in Angermünde schon eine Legende. Gegründet 1983 brachten hier schon zu DDR-Zeiten sämtliche Kleingärtner der Umgebung ihr Obst zum Lohnmosten, wurden sämtliche Apfelalleen abgesammelt und das Obst hängerweise nach Sternfelde gefahren, um dafür im Herbst kistenweise den beliebten Apfel,- Kirsch- oder Johannisbeersaft nach Hause zu holen. Kult war Klimmeks Apfelwein.

Nun führt der Enkel die Tradition fort. Nach einigen Jahren Ausbildung und Großstadtluftschnuppern kehrte der 28-Jährige zurück zu seiner Familie. „Ich habe dreieinhalb Jahre in einer WG in Berlin gewohnt, aber es war immer mein Wunsch, zurückzukommen und zu bleiben“, erzählt Rico Klimmek, der eine kaufmännische Lehre absolvierte und Erfahrungen im Einzelhandel und bei einer Versicherung sammelte. Doch was ihm eigentlich im Blut liegt, das ist die Mosterei. „Ich bin ja damit aufgewachsen und schon als kleiner Steppke jeden Tag aus dem Kindergarten zu Oma und Opa gegangen, um beim Äpfel- oder Kirschenpflücken oder Verteilen von Wiegezetteln zu helfen“, erinnert sich der junge Mann. Das Schönste aber sei das Ausliefern der Mostflaschen gewesen. „Opa hat mich mit dem Lkw mitgenommen, das war toll. Die Kunden kannten mich alle.“

Heute gehören viele Firmen und Gastronomen zu seinen Stammkunden, zum Beispiel die Hotels 1912 und Seetor in Angermünde, die Fachklinik Bad Freienwalde, das Forßmann-Klinikum und das Hospiz am Drachenkopf in Eberswalde, die PCK-Kantine in Schwedt oder Edeka in Eberswalde und Jochimsthal.

Die Großeltern haben dem Enkel nach dem frühen Tod seines Vaters das Wissen rund um die Mosterei beigebracht. „Oma und Opa sind besser als jedes Lehrbuch, aber auf meine Meinung haben sie immer viel Wert gelegt.“ Und deshalb bringt der Junior-Chef nun auch neue Ideen ein. Wer immer nur in die Fußstapfen der Vorfahren tritt, kann keine neuen Wege gehen. Rico Klimmek geht sie, ohne Bewährtes aufzugeben. Sein Konzept: Mehr Regionalität, mehr Flexibilität und Mut zu neuen Rezepturen. „Ich möchte mehr Sortenvielfalt und dabei vor allem auf regionales Obst setzen.“

Das bezieht er von der eigenen Plantage, von Obstbauern der Region und wie bisher auch von Kleingärtnern, die hier ihr eigenes Obst gegen Mostflaschen eintauschen. Ananas und Banane bleiben trotzdem für die Gastronomie im Sortiment.“

Neu ist ein Cidre, ein französischer leichter Apfelschaumwein. Auch eine kleine Charge Rhabarber wurde probeweise vermostet. Die Geschmäcker seien von Region zu Region verschieden. „In Schwedt geht beispielsweise Rote Bete überhaupt nicht.“ Klassiker sind nach wie vor Apfel, Kirsche und Orange. Rico Klimmek selbst schwört auf Apfel-Pfirsich. „Eisgekühlt ist das toll erfrischend!“ Bei Veranstaltungen ist die Mosterei Klimmek auch mit Smoothies und Bowle dabei, ohne den Cocktailbars der Region Konkurrenz machen zu wollen.

Ganz neu startet der Jungunternehmer nun zusätzlich mit einer mobilen Mosterei, um näher an den Kunden zu sein. 100 000 Euro hat er dafür investiert. Am 3. September geht es los. Zu festen Terminen an verschiedenen Standorten in Bad Freienwalde, Schwedt, Templin und Finowfurt, können Kleingärtner oder ganze Dorfgemeinschaften hier ihr Obst vermosten lassen. Bis zu 700 Kilo pro Stunde kann die Maschine verarbeiten.

Jetzt bleibt den Sternfeldern nur noch, auf eine gute Obsternte 2018 zu hoffen.

www.mosterei-klimmek.de