Zwischen Brettspiel, Computer und Sprung in die Ostsee

Josefine Jahn

Neuhardenberg (MOZ) Wer meint, die Kinder und Jugendlichen, die derzeit ihre Ferienzeit im Kinderring Neuhardenberg verbringen, würden angesichts der Hitze nur an Wasser und Baden denken, der irrt sich. Bei ihnen darf es auch mal das Basteln am Computer sein. In den Ferien dürfen die Schulkinder selbst bestimmen, wie sie sich die Zeit vertreiben.

Eben noch haben sie mit Sozialarbeiter Bastian Hölscher im Erdgeschoss des Kinder- und Jugendhauses in der Alten Schule in Neuhardenberg gesessen. Dort ist es noch am kühlsten. Durch das Logistik-Spiel „Auf Achse“ lernen die Brüder Malte (16) und Nils (12), wie sie mit Betreuer Bastian am besten über Ladungen verhandeln können, die sie als Spediteure durch Deutschland fahren.

Später geht es eine Etage höher an den Computer. Mit dem Spiel Minecraft kennen sich die Jungen schon gut aus. Bastian Hölscher möchte das nutzen, um ihnen spielerisch auch etwas beizubringen. „Minecraft spielen die Kinder einfach gerne. Und das ehemalige Arbeitslager bei Wulkow ist in der Region ein Thema“, erklärt Hölscher. In dem Videospiel, einem der weltweit meist verkauften, kann der Spieler Konstruktionen aus zumeist würfelförmigen Blöcken in einer 3D-Welt bauen.

Dafür hatten die Kinder und Jugendlichen gemeinsam ein Modell der Fläche angefertigt. Nun soll es im Computerspiel visuell entstehen. Auch das Neuhardenberger Schloss könnte so veranschaulicht und später im Unterricht an der Schule verwendet werden. „Nach Vorgaben zu bauen ist etwas schwieriger“, sagt Nils. Er spielt am liebsten Tischtennis, bei dem ihm sein großer Bruder Malte ein Vorbild ist. Der spielt in der Kreisliga.

In der kommenden Woche ist ein Ausflug in den Heidepark organisiert. Für die Fahrt an die Ostsee gibt es noch sechs freie Plätze. „Am besten wären Jungen im Alter von 14 bis 15 Jahren“, sagt Hölscher, dann wäre die Gruppe von 12 Teilnehmern und zwei Betreuern ausgeglichen. Mit dem Zug soll es am 15. August los gehen, am 18. August ist die Gruppe abends wieder in Neuhardenberg. „Wir haben Unterstützung vom Jugendamt des Landkreises erhalten, sodass die Teilnahme pro Kind nur 85 Euro kostet“, sagt Hölscher.

Kontakt Kinderring Neuhardenberg e.V. unter Tel.: 033476 50137