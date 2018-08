Zu Gast bei der Berufsfeuerwehr

Doris Steinkraus

Seelow/Nangis (MOZ) Der Termin war gar nicht eingeplant in dem straffen Programm der Seelower Delegation in der französischen Partnerstadt Nangis. „Er wurde spontan am Abend festgelegt, als wir das Thema in einer gemütlichen Grillrunde angesprochen haben“, berichtet Seelows Stadtbrandmeister Candy Schmiedeke. Er gehörte mit Gerätewart Edmund Schulz zur offiziellen Delegation. Den Anstoß für den Besuch hatte Niclas Henschke gegeben. Er gehörte 2017 zu einer Delegation, die nach Nangis reiste. Als Feuerwehrmann interessierte ihn besonders der Brandschutz.

„Unsere Gastgeber sind sofort mit uns zu ihrer Wache gefahren“, erzählt Schmiedeke. In Seelows Partnerstadt besteht eine Berufsfeuerwehr. Sie ist rund um die Uhr besetzt, verfügt auch über einen integrierten Rettungsdienst. „Wir wurden trotz den spontanen Besuchs dort sehr herzlich begrüßt“, so der Seelower Stadtbrandmeister. Die Feuerwehrleute zeigten ihre gesamte Technik. Vieles sei ähnlich wie hier, aber manches eben auch deutlich moderner, so Schmiedekes Resümee. An den Einsatzfahrzeugen gebe es beispielsweise voll elektronische Regelungen und die Atemschutzmasken haben integrierten Funk. Die Sauerstoffflaschen, die Atemschutzträger mitschleppen müssen, sind nicht aus Stahl, sondern aus leichtem Teflon. Nur in Sachen Drehleiter sind die Seelower voraus. Brauchen die Feuerwehrleute in Nangis eine, müssen sie sie von einer einige Kilometer entfernt liegenden Wehr anfordern.

Die Seelower waren nicht mit leeren Händen gekommen. Sie überreichten eine gestaltete Uhr mit einem Mannschaftsbild und Stadtwappen. Im Gegenzug erhielten alle ein T-Shirt der Wehr Nangis. Vereinbart worden sei, dass es weitere Treffen geben soll, sagt Candy Schmiedeke. Man werde jetzt überlegen, wie ein Treffen mit Vertretern der Berufsfeuerwehr in Seelow gestaltet werden soll und zwar im kommenden Jahr.