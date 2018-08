Grimnitzer Glasbläser mit Tradition

Susan Hasse

Joachimsthal (MOZ) Glasherstellung am Grimnitzsee hat eine lange Tradition: Die 11. Grimnitzer Glastage erinnern an das historische Erbe und wollen die Traditionen der Glasmacher in der Region bewahren.Der Glashüttenverein bietet den Besuchern bis Sonntag ein buntes Programm.

Unter dem Motto „Werkstatt in neuem Gewand“ will der Verein bis Sonntag wieder zahlreiche Besucher in den historischen Ortsteil Grimnitz locken. Jeden Tag von 11 bis 17 Uhr werden Glasmacher und -bläser aus ganz Deutschland ihr Können zeigen.

Der Höhepunkt der fünftägigen Grimnitzer Glastage ist die Glasnacht am Freitag. Hier werden ab 19 Uhr außergewöhnliche Vorführungen und Filme zur Glasherstellung gezeigt. Zudem gibt es Musik und einen kleinen Imbiss, verspricht Jana Chmieleski vom Glashüttenverein. Der Amtsdirektor Dirk Protzmann und Bürgermeister René Knack-Reichstein wollen höchstpersönlich Gulaschsuppe kochen, heißt es. Im Vorverkauf wurden bereits die Hälfte der Tickets verkauft, an der Abendkasse gibt es noch wenige Restkarten zum Preis von 10 Euro.

In der frisch sanierten Werkstatt des Grimnitzer Glashüttenvereins stellen zahlreiche Künstler ihre Glaswerke aus und zeigen den Besuchern ihr Können. So etwa Iris Seraphina Bergner. Die Künstlerin aus der Nähe von Potsdam macht Glaskunst-Mosaike mithilfe der sogenannten Tiffany-Technik. Zahlreiche filigrane Glasobjekte in bunten Farben präsentiert sie.

Christian Breßler aus Angermünde, seit Anbeginn im Glashüttenverein dabei, zeigt ebenfalls seine Glaskunst. Breßler ist der Schöpfer der Schorfheide-Perle. Diese grün-rot-blaue Glasperle ist bei den Touristen und Besuchern ein beliebtes Mitbringsel und wird in den Touristeninfo-Punkten der Schorfheide verkauft. Das Grün steht dabei für die Wälder der Schorfheide und das Rot für die Mark Brandenburg. Die blaue Wasserader, die die Perle durchzieht, steht für den Seenreichtum der Region. Breßler produziert die Perle in seiner Werkstatt in Angermünde.

Auch Barbara Ebner von Eschenbach engagiert sich für den Joachimsthaler Verein. Sie steht in den kommenden Tagen unter anderem am Schmelzofen. Die junge Frau ist Glasmacherin aus Leidenschaft und fertigt unter anderem farbenfrohe Glasunikate für den täglichen Gebrauch. Ebner von Eschenbach steht auch für den Generationswechsel im Verein. Vereinschef Fehse mahnt diesen in seiner Eröffnungsrede am Donnerstag an, nur so habe der Verein Zukunft. Es gelte, die Tradition der Glasherstellung in der Region zu bewahren, so Fehse. Immerhin stand in Grimnitz die erste Glashütte Brandenburgs. Kurfürst Johann Georg gründete sie 1575. Die Bedingungen in der Mittelmark waren günstig: es gab reichlich Brennholz für den Schmelzofen, feinen Sand zum Einschmelzen sowie genügend Ton und Laub. Die Glashütten legten damit den ersten Grundstock für den Wohlstand rund um den Grimnitzsee.

Die Grimnitzer Glastage finden bis zum 5. August jeweils von 11 bis 17 Uhr in der Grimnitzer Str. 11a in Joachimsthal statt.