Volksbank Uckermark meint es ernst

Susan Hasse

Groß Schönebeck (MOZ) Das Schorfheide-Dorf Groß Schönebeck könnte schon bald wieder Bankstandort werden. Die Gespräche mit der Volksbank Uckermark-Randow werden immer konkreter. Die genossenschaftlich organisierte Bank aus Prenzlau will in Groß Schönebeck künftig Bankdienstleistungen anbieten und die Bargeldversorgung sichern.

Zu Beginn dieser Woche haben sich der Vorstand der VR-Bank Uckermark-Randow Martin Polle, der Barnimer Bundestagsabgeordnete Jens Koeppen (CDU) und der Bürgerverein Groß Schönebeck vor Ort getroffen und weitere Details besprochen. „Ich freue mich, dass wir heute bereits konkrete Schritte zur Eröffnung eines Bankstandortes besprechen konnten“, so Jens Koeppen. Ihm gehe es darum, lokale Strukturen auf dem Land zu erhalten. Um dem ländlichen Raum gerecht zu werden, bedarf es einer soliden Infrastruktur, so Koeppen. Dazu gehöre der Nahverkehr, Schule und Kita, aber auch eine Bankfiliale.

Das sehen die Groß Schönebecker ähnlich: Der Aufschrei im Ort war immens, als vor rund einem Jahr die Sparkasse Barnim den langjährigen Standort geschlossen hatte. Die Bewohner fühlten sich einmal mehr abgehängt und in ihrer einstigen Bedeutung beschnitten. Der Bürgerverein hat sich immer wieder stark gemacht, eine Bank anzusiedeln. Gerade im Sommer würden die zahlreichen Touristen im Ort nicht einmal einen Bankautomaten finden, heißt es. Eine mögliche Rückkehr der Sparkasse in den 1765-Seelen-Ort wurde im Landratswahlkampf sogar zum großen Thema: alle Kandidaten versprachen hoch und heilig für eine baldige Rückkehr zu kämpfen. Die CDU hat kürzlich im Kreistag nachgelegt und einen Antrag eingebracht, in dem der Vorstand der Sparkasse Barnim gebeten wird, nochmal darüber nachzudenken, einen Automaten in Groß Schönebeck aufzustellen. Mit dem Thema vertraute Personen halten eine Rückkehr allerdings für äußerst unwahrscheinlich, da sich die entsprechenden Rahmenbedingungen nicht geändert haben.

Umso erfreulicher ist es für die Groß Schönebecker nun, dass die Volksbank Uckermark-Randow die Lücke schließen könnte. Die Prenzlauer Genossenschaftsbank hat sich auf das Bankgeschäft im ländlichen Raum spezialisiert und betreibt vornehmlich in der Uckermark elf Filialen. „Zur regionalen Daseinsvorsorge gehören auch Finanzdienstleistungen“, ist Vorstand Martin Polle überzeugt. Lokale Ansprechpartner seien gerade für ältere Menschen wichtig. Viele Menschen wollen Onlinebanking und Push-Tan-Verfahren einfach nicht. Mit diesem Wunsch könne man die Kunden nicht alleine lassen, so Polle weiter. Deswegen müsse eine Bank vor Ort bei den Kunden sein. Allerdings müssen sich Investitionen auch rechnen, so der Ökonom. Mit anderen Worten: Ohne rege Kundschaft kann die Bank nicht existieren. Die Uckermärker wollen in Groß Schönebeck voraussichtlich an zwei Tagen in der Woche Bankberatung anbieten und locken mit attraktiven Angeboten für die Neukunden. Zunächst könnte die Beratung in den Räumen des Bürgerhauses stattfinden, meint Ortsvorsteher Hans-Joachim Buhrs.

Erst jüngst hat die Volksbank Uckermark-Randow ihre Fühler in den Barnim ausgestreckt. Sie übernimmt im September den bisherigen Standort der Berliner Volksbank in Joachimsthal. Hier läuft derzeit die Kundenakquise: alle bisherigen Kunden der Berliner Volksbank müssen mit ihren Konten zur Uckermärker Schwester wechseln.