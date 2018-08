Wer ist für welchen Müllberg zuständig?

Eine ehemalige Werkshalle voll mit alten Matratzen: In Fürstenwalde ist weiter unklar, was mit tausenden Tonnen illegalem Abfall passieren soll. Die Sorgen vor einem Brand sowie der Verunreinigung der Spree sind groß. © Foto: privat

Mathias Hausding

Fürstenwalde (MOZ) In Brandenburg gibt es mehr als 150 Kippen mit illegalem Müll – Tendenz steigend. Ein von der Grünen-Landtagsfraktion organisierter Vor-Ort-Termin in Fürstenwalde offenbarte am Mittwoch einmal mehr das Ausmaß der Probleme.

Mehrere hundert Meter lang und genauso breit ist das unübersichtliche Gelände direkt an der Spree. Vor knapp 100 Jahren gab es hier mal ein Kabelwerk, nach dem Krieg kam die Rote Armee und nach der Wende 1989 diverse Abfallentsorger, die auf den alten Müll neuen packten. Und so geht das am Tränkeweg 15 A in Fürstenwalde bis in diese Tage.

Im Jahre 2003 gab es einen Großbrand, weitere Feuer folgten. Vor sechs Wochen erst warnte der Fürstenwalder Feuerwehrchef in einem Brief ans Rathaus vor der „großen Brandlast“ auf dem Areal, also der Schwere eines möglichen neuerlichen Feuers: Schnelle Ausbreitung, enorme Hitze, gefährliche Gase wie Blausäure und Dioxin, die je nach Windrichtung die Stadt erreichen könnten.

„Die Brandgefahr ist aus Sicht der Stadt das Hauptproblem“, sagt Vize-Bürgermeister Christfried Tschepe vor dem verschlossenen Tor der umstrittenen Müllkippe. Jenes Tor kann man übrigens ganz leicht umgehen. Einfach links einen kleinen Wall hochklettern und auf der anderen Seite wieder herunter, schon wäre man auf dem Gelände. Jugendliche würden von dieser und anderen Zugangsoptionen Gebrauch machen und die Kippe als Abenteuerspielplatz nutzen, heißt es. „Eine weggeworfene Zigarette, und schon steht alles in Flammen“, sorgt sich der Vize-Bürgermeister.

Was also tun? Der bündnisgrüne Landtagsabgeordnete Benjamin Raschke hat in den vergangenen Tagen mehrere solcher Kippen besucht und jeweils ein Wirrwarr an Zuständigkeiten ausgemacht, das die Beseitigung illegaler Müllberge erschwere. „Es geht ja nicht darum, dass die Steuerzahler dafür aufkommen, sondern die Verursacher“, betont Raschke.

In Fürstenwalde und andernorts ist es nun so, dass ein Teil des Mülls legal ist und ein anderer Teil illegal, dass mehrere Firmen auf einem Areal operieren, welches sich wiederum in Flächen verschiedener Eigentümer aufteilt. Je nachdem, wo welcher Müllberg liegt, ist mal der Landkreis und mal das Landesumweltamt zuständig. „Wie viel Zeit jedes Mal vergeudet wird, um das zu klären“, stöhnt Vize-Bürgermeister Tschepe.

Seine Forderung, die auch Raschke teilt: Die Zuständigkeiten sollten klarer sein und bei nur einer Behörde liegen. „Das Schwarzer-Peter-Spiel muss ein Ende haben“, verlangt der Landtagsabgeordnete. So helfe es nicht weiter, wenn das Land die Fürstenwalder Kippe für unbedenklich erkläre, damit aber nur „seine“ Flächen auf dem Areal meine. „Sorgen macht uns der Müll auf dem Gebiet des Landkreises“, verdeutlicht Raschke.

Er geht davon aus, dass auf dem Gelände mehr als 10 000 Tonnen illegaler Müll lagern. Darunter Asbest sowie große Tanks, aus denen Öl in den Boden sickere. Der Landkreis Oder-Spree habe ihm jedoch im April dieses Jahres mitgeteilt, „dass am Standort nach derzeitigem Kenntnisstand keine Maßnahmen zur Gefahrenabwehr geboten seien“. Seitdem wurden laut Raschke 1000 Tonnen Müll auf Anordnung der Behörden beseitigt. „Ich gehe aber nicht davon aus, dass die Gefahren für Mensch und Umwelt damit abgewendet sind. Zudem spricht die hohe Brandlast dafür, das gesamte Gelände mittelfristig zu räumen und kurzfristig zumindest zu sichern.“

Kurios: Da sich Landesumweltamt und Landkreis nicht in der Lage sehen, auf dem Areal für Klarheit zu sorgen, soll es nun das Landeskriminalamt richten, indem es einer Anzeige wegen illegaler Müllentsorgung nachgeht. Der betreffende Betreiber der Anlage war am Mittwoch für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Raschke hält Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD) vor, keinen Überblick über die Situation zu haben. „Es gibt nach wie vor keine Liste mit Daten darüber, was an gefährlichen Abfällen wo im Land liegt.“ Auch sei das Landesumweltamt viel zu schlecht ausgestattet, um die Kippen angemessen zu kontrollieren. Notwendig seien nicht nur oberflächliche Begehungen, sondern auch vermehrt die Entnahme von Bodenproben, so der Abgeordnete.