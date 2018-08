„Nachsitzen“ hat sich gelohnt

Doris Steinkraus

Letschin (MOZ) Mitte Juni 2017 sollte die neue Kita-Satzung für Letschin beschlossen werden. Vor der Abstimmung äußerte ein Vater erhebliche rechtliche Bedenken. Die Abgeordneten stellten sie darauf hin zurück. Nun lag das Dokument erneut zur Beschlussfassung vor.

„Schuld“ an der Verzögerung für den Beschluss der Kita-Satzung in Letschin war Henrik Woithe. Der Vater eines Kindes, das die Letschiner Kita besucht, sah in der vor einem Jahr vorliegenden Fassung erhebliche rechtliche Mängel. In allen Kommunen der Region waren nach diversen gesetzlichen Veränderungen die Kita-Satzungen neu gefasst worden. Henrik Woithe hatte sich ausführlich mit der Letschiner Satzung beschäftigt. Ein Punkt waren unter anderem die Betriebskosten. Woithe wies darauf hin, dass Investitionskosten für den Bau des Spielplatzes nicht auf die Betriebskosten umgelegt werden dürfen, da Fördermittel flossen. Auch zu Fragen wie der tatsächlichen Anwesenheit des Kindes, der Erstattung von Beiträgen oder der Ermittlung des Einkommens verwies er auf einige nicht klar formulierte Sätze im Dokument. Seine Argumente wogen so schwer, dass die Mehrheit – entgegen dem Vorschlag der Verwaltung – das Dokument zurück stellte.

Im Nachgang zeigten sich nun alle zufrieden mit dem Veto, auch die Verwaltung. Mehrmals gab es ein Dankeschön und ein dickes Lob für Henrik Woithe. Er habe einst nicht nur kritisiert, sondern sich in den folgenden Beratungen des Sozialausschusses immer wieder eingebracht, lobte Bürgermeister Michael Böttcher. Jetzt habe man eine Satzung, die in allen Gremien, einschließlich des Kita-Ausschusses, ausführlich beraten wurde. „Wir haben sehr gut zusammengearbeitet“, versicherte Kita-Leiterin Jana Berendt im Gemeinderat. In beiden Einrichtungen – Letschin und Sietzing – seien die einzelnen Punkte erörtert und auch von den Eltern akzeptiert worden.

„Der neue Entwurf enthält sehr viele Klarstellungen, ist ein Beispiel für Transparenz. Es ist eine sehr fortschrittliche Satzung“, resümierte Hauptamtsleiter Alexander Haase. „Der Aufschub war gut und richtig“, ergänzte Mario Forner (Wir im Oderbruch). Hätte man 2017 die Satzung in der damals vorliegenden Fassung beschlossen, so wäre sie letztlich rechtswidrig gewesen. Er bedankte sich für die konstruktive Zusammenarbeit mit der Verwaltung. Im Ergebnis der Arbeit habe man nun sogar eine Entlastung der Eltern erreicht. Den Abgeordneten lagen detaillierte Kalkulationen und Anlagen vor. Es gab eine Reihe von Veränderungen: Das anrechenbaren Monatseinkommen der Eltern wurde um 200 Euro erhöht, die Differenzierung zwischen Krippen- und Kita-Kindern gestrichen sowie die Kosten für Vesper und Frühstück einbezogen. In der Beitrags-tabelle ist das letzte freie Kita-Jahr berücksichtigt. Das Land erstattet der Gemeinde pro Platz 125 Euro im Monat. Im kommenden Jahr werden sich die Elternbeiträge noch einmal leicht nach unten verändern. Denn das beitragsfreie Kita-Jahr gilt erst ab August 2018. 2019 kann dann für das gesamte Jahr kalkuliert werden. Im nächsten Schuljahr soll zudem das nächste beitragsfreie Kita-Jahr kommen.

In den beiden Einrichtungen können Verträge über verschiedene Betreuungszeiten – bis zu 55 Wochenstunden – abgeschlossen werden. Danach richtet sich dann der Gebührensatz. Bei 30 Wochenstunden sind 100 Prozent fällig, bei 55 Wochenstunden 150 Prozent. Beibehalten wurde die Anzahl der Einkommensstufen als Grundlage der zu erhebenden Gebühr. Mit dem hohen Grad der Differenzierungen – insgesamt 35 unterschiedliche Nettoeinkommen im Monat – wolle man die Beitragsgerechtigkeit gewährleisten, hieß es. Die Beiträge sind gestaffelt und beginnen ab 14 Euro (Monatsnettoeinkommen von 450 Euro). Wer keinen Einkommensnachweis vorlegt, zahlt die festgesetzten Höchstbeiträge. Das sind für das erste Kind 244, für das zweite Kind 195 und für das dritte Kind 146 Euro im Monat.