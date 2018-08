WSV-Skispringer holt sich internationalen Pokal

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Zum ersten Mal hat sich Max Unglaube, Skispringer beim WSV 1923, einen internationalen Pokal geholt. Und zwar beim jüngst in Ruhpolding stattgefundenen FIS Schüler Grand Prix.

Die Qualifikation dafür hatte er durch seine tollen Leistungen im letzten Winter beim DSV Milka Schülercup erreicht, wie sein Trainer Stefan Wiedmann dieser Zeitung erklärt. Nur die besten drei dieser Wettkampfserie seien direkt für diesen Wettkampf qualifiziert gewesen und durften für Deutschland an den Start gehen. Max Unglaube vom WSV 1923 war zusammen mit Björn Kupke (SV Lok Eilenburg) und Johann Unger (VSC Klingenthal) einer der drei Starter für Deutschland.

Insgesamt kämpften Sportler aus neun Nationen (Finnland, Frankreich, Italien, Österreich, Polen Slowenien, Schweiz, Tschechien) um beste Weiten. Im Einzelwettkampf erreichte Max Unglaube mit Sprüngen von 38 und 37,5 Metern einen tollen neunten Platz. Damit war er hinter Johan Unger, der Siebter wurde, zweitbester Deutscher. Der Sieg ging nach Slowenien, vor der Schweiz und Frankreich.

Noch besser lief es für den Bad Freienwalder im Teamwettkampf. Die Teams bestanden jeweils aus drei Jungen und einem Mädchen. Komplettiert wurde das Team von Natalie Armbruster (SV-SZ Kniebis 1928). Sie erreichte am Vortag in der Mädchenklasse einen zweiten Platz. „Vor allem durch die tollen Leistungen von Natalie und Max, die als einzige aus ihrem Team über 40 Meter sprangen, belegte die deutsche Mannschaft den dritten Platz“, so Stefan Wiedmann. Der Sieg ging an Österreich vor Tschechien.