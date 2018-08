Treffpunkt von Alt und Jung, Rollkoffern und Fahrrädern

Lisa Mahlke

Kostrzyn (MOZ) Kostrzyn. „Bitte lächeln“ steht auf dem Schild, das Sara Pisarek in der Hand hält. Sie sitzt mit ihren Freundinnen am Rand der „Straße“, als ein Mann mit Gehhilfen vorbeikommt. Er hat nur ein Bein, auf seinem Schild steht selbstironisch „Suche Bein“. Die beiden unterhalten sich kurz, lachen, der Mann geht weiter. Auf dem Pol’and’Rock ist alles ein bisschen entspannter. Die Festivalbesucher haben gute Laune, sind kontaktfreudig, jeder scheint sich mit jedem zu verstehen. Sara ist zum ersten Mal auf dem Festival. Für ihre Freundin Karolina Bałacinska ist es das zweite Mal, für Martyna Gasiorek das vierte. „Zusammen sind wir schon das siebte Mal hier“, scherzen die drei. Sie kommen aus Otmuchów an der Grenze zu Tschechien und sind seit Dienstag in Kostrzyn, „weil es das beste Festival der Welt ist“. Es sei zwar dreckig, sagen sie, aber voller „wunderbarer Menschen und wunderbarer Atmosphäre“. Es ist hier nicht wichtig, sagen die jungen Frauen, wie man aussieht.

Am Mittwoch ist der Zeltplatz schon brechend voll, viele haben es sich gemütlich gemacht. Andere kommen gerade erst an, ziehen gar einen Rollkoffer durch den staubigen Boden. Andere schieben einen Kinderwagen vor sich her und führen ihren Hund spazieren. Während gerade noch die Hauptbühne bereit gemacht wird für die ersten Auftritte heute Nachmittag, hält eine Vierergruppe Radfahrer. Der 48-Jährige Radek Biniek erklärt: „Unser Sohn war immer hier, es hat ihm sehr gefallen.“ Das Festival sei zwar „transformiert“ worden, heißt jetzt bei der 24. Ausgabe nicht mehr Haltestelle Woodstock sondern Pol’and’Rock. „Aber es ist noch die gleiche Atmosphäre, die gleichen Leute.“ Diese positive Energie sei ihm und seiner Frau Asia wichtig, genau wie den Mitradlern Ewa und Jerzy – der sogar noch ein Jahr älter als er selbst ist, wie Radek Biniek betont. Die vier Helme sitzen, als die Gruppe ihre Rundfahrt über das Festivalgelände fortsetzt. Angefangen in Zittau, wollen sie auf ihrer Tour noch bis Ahlbeck an der Ostsee.

Marta, zwei Michałs, Weronika und Krystian sind bereits seit Sonnabend auf dem Festivalgelände. In zwei Stunden haben sie sich ein tiefes Loch gebuddelt, um einen „verlorenen Schatz“ zu finden, wie sie lachend erzählen. Gold gab es für die Gruppe aus Bydgoszcz und Kraków noch nicht. Aber: Einer der Michałs rennt zu seinem Zelt und zeigt begeistert einen winzigen Flip Flop, wahrscheinlich von einer Barbie-Puppe. Wenn sie nicht gerade ihren Schatz suchen, erzählt die 20-jährige Marta, sitzen sie unter ihrer aufgespannten Plane und relaxen.

Julia Wator und Michalina Krzemianowska haben schon zweimal auf dem Festival gearbeitet. In diesem Jahr sind sie endlich nur Besucher, weil sie „die Atmosphäre mögen und die Menschen alle so nett sind“, sagt Michalina. Sie gehen ständig unter die Wassersprinkler, erzählen sie, um die Hitze auszuhalten, außerdem trinken sie viel, benutzen Sonnencreme und tragen Hüte.(sam)