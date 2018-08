Sich auf der Alten Oder treiben lassen

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Die Sommerferien bescheren den Schülern viele spannende Erlebnisse. Die Redakteure haben lohnende Ausflugsziele in Oder-Spree, Märkisch-Oderland, Barnim und Frankfurt aufgespürt. Heute: Paddeln auf der Alten Oder zwischen Wriezen und Oderberg.

Paddeln bei den aktuellen Temperaturen? Das kann auch auf der Alten Oder ganz schön anstrengend werden! Selbst, wenn die Strömung immer ein bisschen mithilft und einen etwas vorantreibt. Aber man kann natürlich einfach schon früh losfahren. Dann ist es zumindest zu Beginn noch nicht so heiß. Aber auf Sonnenschutz und ausreichend Proviant – insbesondere Getränke – sollte jeder Paddler in diesen Tagen wirklich achten.

„Was heißt bei Ihnen früh?“, fragen stets auch Eckhard Brennecke oder seine Frau Monika, wenn Kunden bei ihnen am Wriezener Hafen ein Kanu ausleihen und schon morgens starten wollen. Alles andere ist dann Verhandlungssache, schließlich werben die beiden mit Öffnungszeiten „wann immer Sie möchten“. Jedenfalls waren MOZ-Testfahrten um sieben beziehungsweise acht Uhr kein Problem.

Zur Wahl stehen bei Brenneckes Zweier-Kajaks sowie Kanadier für zwei bis vier Personen. Wer am Wochenende paddeln will, sollte sich vorab rechtzeitig die nötige Zahl an Booten reservieren lassen. Wer dagegen an Wochentagen flexibel ist, hat mit der kurzfristigen Terminfindung wohl kein Problem. Schwimmwesten, wasserdichte Tonnen beziehungsweise Packsäcke und eine Karte gehören mit zur im Bootspreis eingeschlossenen Ausrüstung. Dabei haben sollte man unbedingt auch ein Handy. Wer sagt denn, dass man tatsächlich die ganze Strecke paddeln und nicht schon vor Oderberg wieder abgeholt werden will?

Nach Ausstiegen sollte man sich aber vorab erkundigen, denn nicht überall kommen Brenneckes oder ihre Mitarbeiter auch wirklich mit dem Auto hin. Zwischendurch bei Odertours in Bralitz (am Wochenende mit Cafébetrieb, außer bei geschlossenen Gesellschaften) und am Ziel in Oderberg bei Karsten und Ines Förster vom Kanu-Verleih Oderberg gibt es jedenfalls zwei gute Möglichkeiten. Zumal bei Letzterem noch ein Besuch beim Nachbarn lohnt: dem Binnenschifffahrts-Museum mit dem einstigen Elberaddampfer „Riesa“.

Rastplätze für Pausen sind rar und für Ortsunkundige oder ungeübte Paddler nicht immer auf Anhieb zu finden. Und dann bleibt stets auch die Frage, wie kommt man möglichst trocken an Land? So ist in Neugaul die Badestelle links hinter der Brücke zum Beispiel besser erreichbar als der Rastplatz auf der anderen Uferseite. Es sei denn, man steigt bereits unter der Brücke aus. Und auch Eckhard Brennecke empfiehlt eher die Badestelle: „Einfach auf den Strand rauffahren und dann raus.“ Vor dem Zufluss des Freienwalder Landgrabens nutzen Paddler offenbar auch gern eine Stelle, die wegen des zurückgelassenenen Mülls allerdings negativ auffällt. Und wer den Verkehr aus dem Schiffshebewerk Niederfinow in Oderberg scheut, kann dort auch schon kurz vorher am Sportplatz aussteigen und lässt die wellenbringenden „Kreuzfahrtschiffe“, also kleine Motoryachten, Ausflugsdampfer und Binnenschiffer, einfach vorüberziehen.

Da stecken dann auch schon fast 26 Kilometer in den Knochen. Doch wer die gemütlich angeht, kann selbst als Anfänger ohne Muskelkater davonkommen. Jedenfalls ist dieser Streckenabschnitt auf der Alten Oder ebenfalls so schön, dass man ihn einfach mal gefahren sein sollte. Wer dann noch jemanden im Boot hat, der einem Flora und Fauna erklären kann, hat wohl das große Los gezogen. Doch auch so überraschen die herrliche Natur und die teils himmlische Ruhe, von der man bei heruntergelassenem Wehr in Schiffmühle und dann weiter auf der Stillen Oder und der Mucker noch mehr bekommen kann. Nur dann dürfte Oderberg wohl kaum mehr zu schaffen sein. Also hält man sich an der ersten großen Kreuzung auf diesem Abschnitt am besten gleich links. Kurz davor gibt es rechter Hand übrigens noch eine Rastmöglichkeit.

Augen und Ohren sind auf der Strecke jedenfalls immer schon auf das nächste Ereignis gespannt. Am eindrucksvollsten ist dabei sicherlich, wenn sich ein Höckerschwan in die Luft erhebt. Voller Kraft und Dynamik! Über das Wasser laufend, beginnt er mit den Flügeln zu schlagen. In der Luft gewinnt er erst allmählich an Höhe. Aber das rhythmische Fluggeräusch ist einzigartig und weithin hörbar.