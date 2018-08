Zeckenbisse nehmen zu

Andrea Linne

Bernau/Eberswalde (MOZ) Die Borreliose-Fälle im Landkreis Barnim sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Gab es bis 15. Juli bereits 88 gemeldete Erkrankungen im Gesundheitsamt des Landkreises, so waren es 2017 nur 72 Fälle. Das Besondere daran ist laut Fachleuten, dass sich die Zecken als Verursacher inzwischen auch im Erdreich vergraben und nicht nur von Bäumen und Büschen fallen lassen.

Bei der Krankheit gelangen durch Zeckenstiche Bakterien - sogenannte Borrelien - in den menschlichen Körper, was zu Infektionen führen kann. Die kleinen Tiere werden bereits ab Temperaturen um die acht Grad aktiv. Oftmals treten die Erkrankungssymptome erst viel später auf und nicht sofort. Das erschwert die Diagnose. Für das Robert-Koch-Institut, das gerade aktuelle Erhebungen vorgestellt hat, sind die steigenden Zahlen - auch in anderen Landkreisen - kein Grund zur Besorgnis. Die Fälle seien früher als sonst augenscheinlich.

Das Gesundheitsamt Barnim warnt, mit kurzer Bekleidung durch den Wald zu streifen. „Bleiben Sie möglichst auf den Wegen, streifen Sie nicht durchs Gebüsch oder Unterholz“, heißt es in der Antwort auf eine Anfrage dieser Zeitung. Langärmelige Hemden, Blusen und Jacken sowie lange Hosen sowie Strümpfe und geschlossene Schuhe sollten unbedingt getragen werden. Auf heller Bekleidung ließen sich die Plagegeister, die versuchten, an das Blut ihrer Wirte zu gelangen, besser erkennen. Das Haupt und Haar mit einer Kopfbedeckung zu schützen, sei ratsam. Auch diverse Einreibungsmittel oder Sprays zur Insektenabwehr empfiehlt das Gesundheitsamt im Barnim.

Jetzt, da viele Kinder an Waldseen ins kühle Wasser steigen würden, sollte unbedingt am Abend der ganze Körper abgesucht werden. Die Zecken verstecken sich gern am Haaransatz oder hinter Ohren, in Kniebeugen, im Schritt oder am Hals.

Die Gefahr besteht ganzjährig. Die Borellien sitzen im Verdauungstrakt der Zecken. Bis zu acht Stunden dauere es, bis die Bakterien in das Mundwerkzeug und dann auf die menschliche Haut gelangen würden. Hat man eine Zecke entdeckt, sollte man diese vorsichtig und langsam aus der Haut herausziehen, raten die Fachleute. Zieht man zu ruckartig, kann die Zecke zerreißen, und die Mundwerkzeuge bleiben im Körper stecken.

Eine kreisrunde Rötung auf der Haut gilt als Zeichen einer Entzündung durch einen Biss. Betroffene sollten einen Arzt aufsuchen. Dann erfolgt eine Therapie mit Antibiotikum, um bei einem Borrelioseverdacht sofort einzugreifen. Geschieht das nicht, kann es zu Schwäche, Kopfschmerzen, Gelenk- und Muskelschmerzen, Fieber, Lymphknotenschwellungen und auch Bindehautentzündung kommen.