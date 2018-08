Internet-Ausbau kommt voran

Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Der erste Abschnitt des Breitband-Ausbaus für schnelle Internetverbindungen in Bad Saarow nähert sich der Vollendung. Zuletzt wurden Schaltkästen in der Fürstenwalder Chaussee im Amtsgewerbepark und in der Geschwister-Scholl-Straße angeschlossen. Die letzten noch fehlenden sollen laut aktuellem Zeitplan im September folgen. Sie haben ihre Standorte in der Pieskower Straße vor der Schule, im Bereich Fürstenwalder Chaussee/Ringstraße und in der Diensdorfer Straße. Das hat die Deutsche Telekom mitgeteilt.

„Ein Großteil der Einwohner hat bereits sein schnelles Internet gebucht“, so Telekom-Regiomanager Sven Nitze. Ursprünglich wollte das Unternehmen mit dem ersten Abschnitt bereits Ende 2017 fertig sein. Wegen Problemen bei der Lieferung der Schaltschränke und zunächst fehlender Genehmigungen für den Tiefbau zur Kabelverlegung kam es aber immer wieder zu Verzögerungen.

Pünktlicher soll es nach Ankündigung von Nitze mit dem zweiten Bauabschnitt weitergehen. Dann wird der Westufer-Bereich angeschlossen, etwa von Höhe Fontanepark an südwärts, außerdem Kolpin, Neu Golm und Alt Golm sowie die Siedlung Annenhof. „Die Bauarbeiten dafür haben schon begonnen“, sagt Nitze. Ob wie geplant bis Jahresende alles fertig ist, hänge aber wiederum davon ab, ob der Schaltschrank-Hersteller pünktlich liefert. (bs)